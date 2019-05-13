Топливные карты: выбираем самые выгодные. Часть 2

Мы уже выяснили, чем поощряют лояльных «физиков» сети АЗС. Но еще больше могут сэкономить компании со своими автопарками.

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Любому предприятию удобнее работать с постоянными партнерами. Заправочные станции, обслуживающие не только физических лиц, но и юридических, предлагают последним топливные карты, помогающие проводить платежи по безналу и получать некие скидки.

Итак, изучаем условия на самых распространенных сетях АЗС.

Лукойл — 130 АЗС в Москве, 2468 по всей России

Компания «Лукойл», предлагающая топливные карты юридическим лицам, обещает до 40% экономии на заправках.

Расписано все увлекательно.

До 7% можно сэкономить благодаря качественному топливу: за счет снижения удельного расхода и увеличения ресурса двигателя.

До 5% можно получить на оптимизации маршрутов — из-за удобного расположения сети «лукойловских» заправок.

3% — благодаря управлению в режиме онлайн, которое позволяет лучше контролировать расходы и планировать платежи.

2% — благодаря информационной безопасности (технологии защищают от хищений денежных средств).

1% — благодаря информационному сопровождению (круглосуточной поддержке). Материалы по теме На каких АЗС и чем заправляться: выбирает эксперт «За рулем»

И целых 20% — благодаря возмещению НДС: компания предоставляет пакет бухгалтерских документов, позволяющий уменьшить налоговые платежи. Дополнительную выгоду можно получить при заправках дизельным топливом на выделенной сети трассовых АЗС при наличии у организации кода ОКВЭД 49.31, 49.39, 49.4, 53 и/или принадлежности к ассоциациям международных перевозчиков. Программа «Транзит» позволяет накапливать баллы (бонусы).

После заключения договора (заявку можно оставить на сайте) юридическому лицу выдают нужное количество карт «Ликард», привязанных к единому счету. И все водители, работающие на компанию, оказываются под контролем — ни «левых» чеков, ни слива топлива в свою тару.

Какие могут быть сложности? Нельзя застраховаться от проблем технического свойства — задержки транзакций, ошибки при входе в Личный кабинет, к тому же на АЗС, удаленных от крупных населенных пунктов, может не работать оборудование для безналичного расчета. Впрочем, это не особо актуально для Москвы с областью.

Роснефть — 131 АЗС в Москве, 2441 по всей России

По топливным картам «РН-Карт» можно рассчитываться не только на заправках «Роснефти», но и на АЗС ТНК, «Башнефть», «Сибнефть», «Славнефть» и «Газпромнефть».

Компания предлагает несколько типов договоров:

«Топливо Онлайн» (договор можно заключить на сайте) для небольших автопарков с возможностью заказа до 20 карт на одно юридическое лицо, приобретения виртуальных топливных карт,

договор «Коммерческий» для больших автопарков с неограниченным числом карт, в том числе виртуальных,

договор «Бюджетный» для бюджетных организаций, работающих по Ф3–44 и Ф-223.

Для заключения договоров «Коммерческий» и «Бюджетный» придется приехать в офис продаж (на всю Москву один, на Дубининской).

Ежемесячное обслуживание топливной карты стоит 20 рублей, SMS-информирование — 60 рублей в месяц.

Одно из достоинств программы — возможность заправки по виртуальной карте даже в отсутствие подключения к интернету.

Смарт-карта «Роснефть» дает возможность безналичного расчета на автомобильных мойках, пунктах технического обслуживания, гостиницах, при приобретении сопутствующих товаров. Распределения средств по картам не требуется, у них общий счет. Лимит по картам и товарные ограничители можно установить через личный кабинет.

Газпромнефть — 108 АЗС в Москве, 1347 по всей России

Топливные карты «Газпромнефти» «Опти 24» позволяют водителям получать не только топливо, но и услуги, в том числе шиномонтажа. Хотя сеть шиномонтажных мастерских, где принимаются топливные карты, пока не очень большая — 150 адресов по всей России, она расширяется. Также держателям сервисных карт доступны услуги замены моторного масла на станциях технического обслуживания, участвующих в программе. Если у вас большая организация с филиалами по всей России, карты можно разбить по группам и через личный кабинет настроить опции для водителей из разных регионов.

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По расчетам специалистов «Газпромнефти», за счет использования высококачественного топлива «Дизель Опти» можно получить 5,8% экономии при регулярном использовании, то есть около 60 сэкономленных литров с каждой 1000 израсходованных. Плюс увеличить ресурс топливной системы и двигателя, получив экономию на техническом обслуживании и ремонте техники.

На специализированных АЗС «Газпромнефти» для коммерческого транспорта массой свыше 12 тонн «Аскет» не требуется обращаться к оператору: за топливо можно расплатиться, приложив карту к терминалу на самой колонке.

В остальном — примерно как у конкурентов. Бухгалтерские документы предоставляются раз в месяц не позднее пятого рабочего дня, следующего за отчетным периодом. На заключение договора требуются 3 дня, на изготовление топливных карта — 2 дня.

ЕКА — 75 АЗС в Москве, 91 по всей России

Эта сеть предлагает три топливные программы в зависимости от величины автопарка клиента:

Смарт — для компаний с автопарком от одной машины. Программа EKA-Смарт позволяет заправляться на 5000 АЗС на территории России, в том числе 600 мультибрендовых в Москве и Московской области. Договор на подключение к программе оформляется в течение 15 минут через интернет.

Навигатор — для федеральных перевозчиков. В программе участвуют 5000 городских и региональных АЗС и 1100 заправочных станций на 80 федеральных магистралях. Геоинформационный сервис Geo-Pro позволяет прокладывать оптимальные маршруты с учетом дорожной ситуации, мест заправок, контрольных точек.

Сити — для локальных компаний, работающих в одном регионе. По всей стране насчитывается 8799 точек обслуживания, из них 4024 АЗС в крупных городах. То есть по топливным картам EKA-Pro можно заправляться и на АЗС других брендов.

Программы предусматривают возмещение НДС за топливо.

Shell — 38 АЗС в Москве, 197 по всей России

У компании Shell большой выбор топливных карт и многовариантные программы. И заметная транснациональная ориентация: Shell Card позволяет заправляться на 20 000 АЗС по всей Европе, оплачивать услуги моек и автосервисов, пользование паромами, дорогами, туннелями, мостами и даже ROLA (это перевозки грузовиков по железной дороге). А также получать помощь при аварии почти в 40 странах и возмещать НДС из большинства европейских стран.

Shell Partner Card предусматривает беспроцентный кредит «Шелл», а предоплаченные карты Shell Prepaid Card обеспечивают расширенные возможности установки лимитов.

Стоимость карты Shell Card — 350 рублей, за каждую 1000 литров купленного топлива можно получить еще одну карту бесплатно. Скидок по картам не предусмотрено, цена на топливо будет такой же, как на табло перед заправкой. Минус — относительно скромная сеть «шелловских» заправок в России.

Татнефть — 35 АЗС в Москве, 708 по всей России

Топливная карта «Татнефти» стоит 530 рублей. Такую карту может приобрести и юридическое, и физическое лицо. Обслуживание бесплатное. Каждый владелец карты получает при покупке скидку в 1,5% на приобретаемые продукты АЗС.

Обязательное условие для каждого клиента — программирование лимитов: суточный лимит или электронный кошелек. У каждой топливной карты имеется лицевой счет, остаток на котором можно посмотреть в чеке. При достижении ежемесячных расходов в 100 000 рублей скидка увеличивается на 0,5%. Когда стоимость приобретенного топлива превышает полмиллиона рублей, применяется скидка 2,5%, а с миллиона рублей — 3%. Максимально возможный дисконт — 5%, если общая сумма затрат в предыдущий месяц превысит 5 миллионов рублей.

При расчете скидки учитываются не последние 30 дней пользования карточкой, а именно предыдущий отчетный календарный месяц.

Обслуживание осуществляется не только на станциях сети «Татнефть», но и на сторонних АЗС, участвующих в партнерской программе (некоторые заправки сетей «Башнефть», «Транснефтепродукт», «Автодорстрой», «Татнефтепродукт», «Олви», «Газпромнефть», Salavat).

Ежемесячно в личном кабинете предоставляется полный пакет отчетных документов (товарные накладные, счета-фактуры, акты сверки, обороты по картам, отчеты по предоставленным скидкам). Фактически именно эта опция является важнейшей для того, чтобы организация перешла на использование топливных (сервисных) карт.

Нам все едино

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Но есть и универсальные топливные карты.

Например, карта «Единая» для обслуживания на АЗС всех перечисленных сетей. При потреблении до 10 000 литров первые 90 дней обслуживание будет бесплатным, потом — 2,5% от оборота, при потреблении больше 10 000 литров после трех месяцев бесплатного обслуживания стоимость сервиса составит 3,5% от оборота.

Отчеты отправляют до 5-го числа каждого месяца по почте (они же отображаются в личном кабинете), оригиналы документов высылают почтой или с курьером.

На сайте есть калькулятор, позволяющий прикинуть выгоду от такого контракта. Или принять решение, что вам это не нужно.

А в вашей компании какими картами пользуются? Расскажите ниже в комментариях.

Фото: фирмы-производители