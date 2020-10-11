Владельцы машин на платформе В0, пользуйтесь на здоровье!

Материалы по теме Замена масла в двигателе: 7 простых правил

Подошло время очередного техобслуживания на Renault Sandero. А все СТО из-за пандемии были закрыты. Решил поменять масло самостоятельно.

Сливная пробка выполнена под ключ в виде квадрата «на 8» — у меня такого нет. Однако я вспомнил, что в дверных ручках используется соединительный стержень в виде прутка квадратного сечения. Примерил — подошло! Пробка отлично отвернулась.

Мой совет поможет владельцам французских машин, а также других автомобилей, построенных на платформе В0.

Н. Макрянский, г. Ростов‑на-Дону

Приз автору совета — набор автомобилиста «Техосмотр‑2» AIRLINE.

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Все способы замены масла в двигателе рассмотрены тут.

Чтобы обезопасить радиатор автомобиля, советуем изготовить защитную сетку или установить модельную защиту радиатора.

Фото: Н. Макрянский