Подошло время очередного техобслуживания на Renault Sandero. А все СТО из-за пандемии были закрыты. Решил поменять масло самостоятельно.
Сливная пробка выполнена под ключ в виде квадрата «на 8» — у меня такого нет. Однако я вспомнил, что в дверных ручках используется соединительный стержень в виде прутка квадратного сечения. Примерил — подошло! Пробка отлично отвернулась.
Мой совет поможет владельцам французских машин, а также других автомобилей, построенных на платформе В0.
Н. Макрянский, г. Ростов‑на-Дону
Приз автору совета — набор автомобилиста «Техосмотр‑2» AIRLINE.
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- Все способы замены масла в двигателе рассмотрены тут.
- Чтобы обезопасить радиатор автомобиля, советуем изготовить защитную сетку или установить модельную защиту радиатора.
Фото: Н. Макрянский