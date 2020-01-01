Новый способ замены масла в двигателе (+ 6 известных)

Новый способ не нужен молодым моторам и трепетным водителям.

1. Простейшая замена

Способ общеизвестен: слить из поддона старое масло, закрутить сливную пробку, поменять масляный фильтр, залить новое масло.

Достоинства — простота и быстрота.

Недостаток: при такой замене в моторе остается до 10% старого масла, которое, смешиваясь с новым, снижает его характеристики.

Остаток зависит от правильности выполнения процедуры. Менять масло надо на прогретом двигателе, тогда текучесть масла выше. И сливать стоит не меньше 10 минут — для более полного удаления. Напомним, что многие автопроизводители требуют замены прокладок пробки сливного отверстия.

Мы советуем менять масло через 7500 км, то есть в два раза чаще, чем рекомендует большинство автопроизводителей.





2. Замена с промывкой-«пятиминуткой»

Способ отличается от простейшего тем, что перед сливом старого масла предварительно добавляем «пятиминутку», после чего гоняем двигатель по инструкции, а уже потом сливаем масло вместе с промывкой.

Достоинство: промывка должна растворить большее количество отложений по сравнению с классической операцией «слил — залил».

Главный недостаток: часть промывочного продукта неизбежно останется в несливаемом остатке, смешиваясь со свежим маслом. Кроме того, добавляются затраты на приобретение промывки.

3. Замена с промывкой «последней мили»

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Промывочный продукт добавляют в масло приблизительно за несколько сотен километров пробега до предстоящей замены, а не за пять минут, как с «пятиминуткой». В остальном разницы нет.

Достоинство: то же, что и при предыдущем способе.

Недостаток: про энергичную езду с таким смазочным материалом лучше забыть.

4. Не добавляем, а заливаем!

Сливаем масло и заливаем вместо него канистру промывочного продукта. После слива промывочного масла меняем фильтр.

В моторе при таком способе остается до 10% промывочного масла, которое совсем не предназначено для высоких нагрузок, но именно на смеси его со свежим маслом можно эксплуатировать машину без ограничений.

5. Двойной удар

Прием рекомендуется при обслуживании сильно загрязненных моторов с неизвестным моторным маслом. Полностью заменяем масло, устанавливаем новый фильтр, проезжаем без особых нагрузок несколько сотен километров, после чего вновь сливаем масло и заливаем то, на котором собираемся ездить дальше.

Главный минус — двойные затраты на работу и расходники, а еще потеря времени на два заезда в сервис.

6. Замена без слива

Старое масло удаляется откачиванием через тонкую трубку, вставленную вместо мерного щупа.

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