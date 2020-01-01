Новый способ замены масла в двигателе (+ 6 известных)

1. Простейшая замена
Способ общеизвестен: слить из поддона старое масло, закрутить сливную пробку, поменять масляный фильтр, залить новое масло.
- Достоинства — простота и быстрота.
- Недостаток: при такой замене в моторе остается до 10% старого масла, которое, смешиваясь с новым, снижает его характеристики.
Остаток зависит от правильности выполнения процедуры. Менять масло надо на прогретом двигателе, тогда текучесть масла выше. И сливать стоит не меньше 10 минут — для более полного удаления. Напомним, что многие автопроизводители требуют замены прокладок пробки сливного отверстия.
Мы советуем менять масло через 7500 км, то есть в два раза чаще, чем рекомендует большинство автопроизводителей.
2. Замена с промывкой-«пятиминуткой»
Способ отличается от простейшего тем, что перед сливом старого масла предварительно добавляем «пятиминутку», после чего гоняем двигатель по инструкции, а уже потом сливаем масло вместе с промывкой.
- Достоинство: промывка должна растворить большее количество отложений по сравнению с классической операцией «слил — залил».
- Главный недостаток: часть промывочного продукта неизбежно останется в несливаемом остатке, смешиваясь со свежим маслом. Кроме того, добавляются затраты на приобретение промывки.
3. Замена с промывкой «последней мили»
Промывочный продукт добавляют в масло приблизительно за несколько сотен километров пробега до предстоящей замены, а не за пять минут, как с «пятиминуткой». В остальном разницы нет.
- Достоинство: то же, что и при предыдущем способе.
- Недостаток: про энергичную езду с таким смазочным материалом лучше забыть.
4. Не добавляем, а заливаем!
Сливаем масло и заливаем вместо него канистру промывочного продукта. После слива промывочного масла меняем фильтр.
В моторе при таком способе остается до 10% промывочного масла, которое совсем не предназначено для высоких нагрузок, но именно на смеси его со свежим маслом можно эксплуатировать машину без ограничений.
5. Двойной удар
Прием рекомендуется при обслуживании сильно загрязненных моторов с неизвестным моторным маслом. Полностью заменяем масло, устанавливаем новый фильтр, проезжаем без особых нагрузок несколько сотен километров, после чего вновь сливаем масло и заливаем то, на котором собираемся ездить дальше.
- Главный минус — двойные затраты на работу и расходники, а еще потеря времени на два заезда в сервис.
6. Замена без слива
Старое масло удаляется откачиванием через тонкую трубку, вставленную вместо мерного щупа.
- Достоинство: полнота удаления старого масла примерно та же, что и при обычной замене, однако при этом не нужно лезть под машину и возиться со сливной пробкой (это особенно важно, когда резьба сильно изношена или когда нужно снимать массивную стальную защиту).
- Минус при самостоятельном использовании — затраты на приобретение приспособления (хотя умельцы обходятся большим шприцем и трубочкой от капельницы).
При обслуживании на СТО проблем быть не должно. Этот способ особенно удобен в тех случаях, когда доступ к масляному фильтру возможен сверху.
Мы не рекомендуем промывку моторов дизельным топливом — ни чистым, ни разбавленным.
7. Замена с пневмоочисткой
Сравнительно новая услуга, которую предлагают некоторые автосервисы. Аппарат для замены масла c функцией пневмоочистки двигателя, разработанный американской компанией BG (БиДжи), предполагает следующие этапы замены:
- Сливаем масло из поддона, подключаем штуцер установки к каналу системы смазки на выходе из масляного фильтра. Сжатым воздухом выдавливаем остатки старого масла.
- Удаляем из поддона остатки отработки.
- Заполняем магистрали системы смазки свежим маслом. Это ускоряет подачу смазки после пуска двигателя и исключает работу «на сухую».
- Ставим новый масляный фильтр.
- Через горловину доливаем масло в мотор до требуемого уровня.
В такой процедуре нет необходимости, если мотор относительно молод и в нем регулярно меняли масло согласно регламенту. А если автовладелец настолько трепетно относится к своей машине, что меняет масло на половинном (по отношению к регламенту) пробеге, то пневмоочистка вообще не имеет смысла.
- Достоинство: способ позволяет удалить большее количество отработанного масла, чем при традиционной замене. Однако очистить двигатель от старого масла на 100% все равно невозможно.
- Недостатки: их несколько. Такое устройство применимо только для моторов с неразборными масляными фильтрами. При продувке очищаются лишь масляные магистрали. А все углубления, которых много в головке блока, так и останутся с лужицами масла. Мало того, участок магистрали от масляного насоса до фильтра таким способом вообще не осушается. Работа по замене таким способом дороже на 200–500 рублей. Еще хуже другое: теоретически возможно повреждение датчика давления масла.