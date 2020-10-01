Почему у нас не умеют делать дороги. 2 причины

Перегруз, высокие скорости, шипованные шины? Да, но нет: главная причина другая.

Видели, как дорожники укладывают асфальт в образовавшуюся после ливня глубокую лужу? Или того круче — в снежную кашу, сдобренную грязью и реагентами. Не стоит после этого удивляться, почему асфальт, закатанный несколько месяцев назад, пошел волнами. Тут уж точно не климат виноват. Причину следует искать в другом.

Предположение 1. Колеи продавливают перегруженные фуры

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Это правда! В южных регионах нашей страны часто видишь дороги с ярко выраженной колеей — две продавленные канавы и выпученный в центре и по сторонам асфальт. Она образовывается обычно в правом ряду, где едут тяжелые грузовики. Они ее и продавливают. Такая колея называется пластической, потому что причина ее появления — пластическая (необратимая) деформация дорожного покрытия.

Такие колеи появляются там, где плохо подготовлена основа перед укладкой асфальта — применили щебень неверного размера, недостаточно уплотнили. Могут деформироваться и верхние слои из-за плохого вяжущего битума, который является очень важным компонентом асфальта. Некачественный асфальт размягчается под действием высоких температур и деформируется. И чаще всего это происходит летом на трассах, по которым идет плотный поток большегрузов.

Хотя есть в нашей стране магистрали с прилично выполненным основанием дороги. Одна из них — МКАД. И там колея возникает по другим причинам.

Четко видно, что продавлено дорожное покрытие в правом ряду, и понятно, что двускатными колесами грузовиков.

Предположение 2. Колею выгрызают шипованные шины

Правда наполовину! Шипованные шины действительно повреждают асфальт. Это можно увидеть там, где машины начинают разгон с пробуксовкой, например, перед перекрестками со светофорами. Шипы продирают в асфальте канавки глубиной до полумиллиметра. Такие же канавки остаются и когда передние колеса поворачивают на месте. И все это происходит в мороз, когда асфальт твердый из-за низкой температуры. При оттепелях износ покрытия от шипованных шин увеличивается.

Подтверждение теории, что колеи возникают от шипованных шин, — МКАД. По многолетним наблюдениям, сильная колейность присутствует чаще всего в левом ряду. И обычно ее нет в правых рядах. Объяснение простое — по левому ряду чаще всего движутся новые и дорогие автомобили на хороших шинах, у которых все шипы еще на местах. К тому же быстро движутся.

Из этого следует другое предположение.

Предположение 3. Колея возникает от высокой скорости

Неправда! Исследования Московского автодорожного института показали, что колея действительно образуется на тех участках, где ездят очень быстро. С одним «но»: лишь там, где дорожное покрытие не рассчитано на движение с такими скоростями. Например, в Европе в качестве финального слоя на скоростных магистралях используют смесь асфальта со щебнем, в котором доля щебня составляет 70–80 процентов. У нас — меньше 50%. Такую смесь легче укладывать, да и стоит она существенно дешевле. За рубежом массово используется щебнемастичный асфальтобетон (ЩМА) — высокопрочное покрытие для сильно загруженных автомагистралей. Щебень плотных горных пород образует прочный «скелет», который дополнительно усилен целлюлозными волокнами.

Потому у них колея и не образуется. Получается, покрытие деформируется вовсе не потому, что по нему ездят быстро, а потому, что технологии дорожного строительства не соблюдаются.

Система автоматической регулировки ровности поверхности. По натянутой струне скользит щуп, управляющий высотой финишного покрытия.

Основные нарушения технологий в строительстве дорог в России

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Не используется предписанная техдокументацией укладка асфальта в два слоя. При этом между работами должно проходить не менее трех дней.

При ремонте дороги с колейностью снимают верхний слой асфальта. Не проведя укрепления основы, закатывают это новым асфальтом. В Европе ямочный и поверхностный ремонты давно запрещены.

Конечно, существуют технология, позволяющая укладывать асфальт в дождь и даже снегопад. Специально подготовленную смесь из щебня, песка и битума с добавками, нагретую до 200 градусов, не уплотняют катком, а заливают. Технология дорогая, а потому используется редко. И если рядом с местом дорожного ремонта нет машины с цистерной-термосом, а есть дорожники с лопатами и граблями — это к скорому повторному ремонту.