У вас подвисают обороты мотора? Эксперт объяснил причину

В современных двигателях, особенно с механическими коробками, зависание оборотов — это нормально: их предусматривают сами разработчики. Но для чего?

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Разберемся в вопросе на примере нового Volkswagen Golf восьмого поколения, которая была представлена не так давно. Хэтчбек можно купить с 6-ступенчатой механической коробкой передач, и у этой версии владельцы отмечают очень частые зависания оборотов двигателя. В сервисах бороться с данной «напастью» не собираются, пытаясь объяснить полезность такого поведения моторов.

Как рассказал изданию Autoweek менеджер Volkswagen of America, Inc. Дуглас Скорупски, отвечающий за трансмиссии, зависание оборотов двигателя снижает выбросы оксида азота (NOx).

«Когда вы убираете ногу с педали газа, нужно предотвратить попадание большого количества воздуха без топлива в камеры сгорания. Это состояние обедненной смеси (соотношение воздух-топливо более 14,7: 1) приводит к образованию оксидов азота или NOx. Задерживая прекращение подачи топлива в цилиндры, мотор продолжает получать нормальную смесь, что предотвращает образование NOx», — объясняет Скорупски.

Зависание оборотов двигателя наблюдается не только у нового VW Golf. Большинство современных автомобилей оснащены электронными дроссельными заслонками, что позволяет каталитическому нейтрализатору лучше контролировать соотношение поступающих в цилиндры воздуха и топлива.

Хотя для многих проблемы экологии не так уж и важны, не лишним будет знать, что кратковременное зависание оборотов, которое не лишает водителя контроля над автомобилем, не говорит о неисправностях двигателя. Наоборот, это показывает, что работает он нормально, как и было задумано инженерами.

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Фото: Lucho Renolfi / Unsplash