Обновленные ПДД: что надо отвечать инспектору

Вскоре у полицейских появится больше поводов штрафовать водителей, которые ездят на не полностью исправных автомобилях. Впрочем, и сегодня сотрудник ДПС может устроить техосмотр прямо на дороге. И не всегда он будет неправ.

Сергей Смирнов, автоюрист

В обновленных ПДД станет длиннее список неисправностей, с которыми нельзя эксплуатировать автомобиль. Появится запрет на использование резины не по сезону. Нельзя ездить, если не работают омыватели и автокорректоры фар, негерметична система гидроусилителя руля, отсутствуют противосолнечные козырьки, в фарах установлены нештатные лампы.

Изменятся требования к тонировке. Если сейчас допустимый правилами уровень светопропускания передних стекол составляет не менее 75%, то по новым требованиям — не менее 70%.

Изменения вызваны тем, что Минтранс решил привести Правила в соответствие с техническими стандартами. Сейчас ПДД ссылаются на старые ГОСТ Р 51709–2001 (по транспортным средствам) и ГОСТ 5727–88 (по стеклам). Однако еще в 2016 году был принят межгосударственный технический стандарт ГОСТ 33997–2016 (его подписали все страны Евразийского экономического союза), который в нашей стране начал действовать с февраля 2018 года. Однако в тексте ПДД этот стандарт почему-то до настоящего момента не был учтен.

Что нас ожидает?

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Глобально ничего не изменится. Правила остались прежними. Скорректировали лишь список проверяемых систем, узлов, агрегатов автомобиля (об этом можно прочитать здесь) и процедуру проверки переписали в соответствии с техрегламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Но этот документ касается специалистов, занимающихся техническим осмотром автомобилей. Ведь только на специально оборудованных постах можно проверить, соответствует ли машина всем требованиям.

А на дороге будут проверять?

Инспектор ДПС руководствуется Административным регламентом, который утвержден Приказом МВД РФ № 664 от 23.08.2017 г. В нем указаны четыре случая, когда инспектор ДПС может остановить автомобиль с неисправностями или повреждениями:

инспектор увидел неисправность;

автомобиль участвовал в ДТП;

имеются ориентировки по аварии, ДТП или угону;

организованные рейды.

Понятно, что инспектор может остановить автомобиль под любым иным предлогом и уже в ходе проверки документов обратить внимание на неисправность. Возникает резонный вопрос: может ли сотрудник ДПС проводить проверку технического состояния транспортного средства?

Во-первых, специально выискивать неисправность он не имеет права. Только если она видна «невооруженным глазом» (например, негорящая фара).

Во-вторых, чтобы подтвердить подозрения по видимой неисправности, у инспектора должны быть специальные средства измерения, а в некоторых случаях еще и знания автомобильного инженера. Согласитесь, что установить, удерживает ли тормозная система машину на уклоне в 16 градусов или проверить люфт рулевого колеса возможно только при наличии специального оборудования. А откуда оно у сотрудника ДПС?

На штрафстоянку отправят?

Как быть, если инспектор угрожает отправить автомобиль на штрафстоянку из-за того, что якобы слишком большой люфт в рулевом или неисправны тормоза?

Напомните полицейскому, что это лишь его предположение, которое надо подкрепить результатами технической экспертизы. Иначе оснований для составления протокола и тем более эвакуации автомобиля на штрафстоянку нет. Никаких проверок «на глаз» быть не может.

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Если инспектор обнаружил очевидную неисправность, то наказание за это предусмотрено частью 1 статьи 12.5 КоАП РФ в виде предупреждения или штрафа 500 рублей. Но в некоторых случаях одним только штрафом отделаться не удастся.

Движение с негорящими фарами и задними габаритными огнями в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, а также с недействующим со стороны водителя стеклоочистителем во время дождя или снегопада запрещено, но эвакуация не предусмотрена. Если неполадку устраните на месте (поменяете лампу) или она сама устранится (дождь закончится), можете ехать дальше. Если для замены лампы надо разобрать половину автомобиля и на обочине это не сделаешь — везите машину на эвакуаторе в сервис.

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Есть и другие неисправности, с которыми запрещена эксплуатация, но ПДД позволяют проследовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности. К таким относятся неработающий стеклоомыватель и стеклоочиститель со стороны пассажира, шины с повреждениями или остаточной высотой протектора меньше 1,6 мм, нарушенная система выпуска отработавших газов.

Получается, что с принятием новых поправок ситуация не дорогах кардинально не изменится. Вряд ли инспекторы бросятся проверять, не отвалился ли у вас в пути солнечный козырек и не потухла ли лампа в противотуманном фонаре. А здравомыслящий человек и так не будет ездить с неисправными тормозами и с резиной не по сезону — это обойдется намного дороже, чем штраф 500 рублей.





Фото: ТАСС и «За рулем»