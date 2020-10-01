7 фишек новой Skoda Octavia

Новое поколение Skoda Octavia оказалось на 200 тысяч дороже машины прошлой генерации.

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Новая Октавия, если судить по ее оснащению, должна превзойти предшественницу. Но при этом стоит отметить, что автомобиль стал дороже на 200 тысяч. За 1 338 000 рублей предлагается версия Active Plus с двигателем 1,6 литра и механикой.

Эксперты «За рулем» нашли у машины несколько приятных плюсов (и это помимо ее ездовых характеристик и эргономики).

Место водителя улучшилось за счет новой приборной панели и двухспицевого рулевого колеса , который не закрывает информацию на панели.

и , который не закрывает информацию на панели. Беспроводной зарядкой для смартфона сегодня никого не удивишь. В новой Октавии она, конечно же, есть. Не удивишь и обилием USB-разъемов. В Октавии пять портов USB-C. Два находятся возле беспроводной зарядки, в нише перед селектором автомата. Еще два — на заднем диване, а пятый спрятался возле салонного зеркала и удобен для подключения, например видеорегистратора. И это действительно нетривиальное решение.

Двигатель 1.4 TSI мощностью 150 л . с . остался, но работать он теперь будет в паре не с роботизированной коробкой DSG, а с 8-ступенчатым автоматом Aisin , что должно добавить популярности модели.

1.4 TSI мощностью 150 . . остался, но работать он теперь будет в паре не с роботизированной коробкой DSG, а с , что должно добавить популярности модели. Подголовники передних сидений могут оснащаться держателями для планшетов и смартфонов, что делает машину более комфортной для дальних поездок. Они скорее будут продаваться как аксессуары, но не исключено, что войдут в некоторые комплектации, рассказали нам в российском представительстве Шкоды.

что делает машину более комфортной для дальних поездок. Они скорее будут продаваться как аксессуары, но не исключено, что войдут в некоторые комплектации, рассказали нам в российском представительстве Шкоды. Дверь багажника с электроприводом получила виртуальную педаль, с помощью которой ее можно открыть без помощи рук — одним движением ноги.



Еще о некоторых интересных решениях рассказал руководитель направления PR Skoda Auto Россия Тимур Алиев:

О специальной нише для фирменного зонта в двери современных моделей Шкоды слышали многие. Но не все знают, что хранить в дверях можно и щетку для очистки машины от снега, и зонт на случай такой теплой зимы, как минувшая. Ниши две — в торце каждой из передних дверей, а значит в запасе можно иметь и зонт, и щетку, либо, например, два зонта. При этом не стоит волноваться о стекающей с этих аксессуаров воде — ниши оснащены дренажной системой.

Дорожный просвет новой Октавии увеличился до 160 мм, а багажник стал вместительнее на 10 литров (до 540 л), и такие прибавки, пусть и незначительные, но нелишние.

Проверьте, кстати, не вы ли потенциальный покупатель Октавии...

— Портрет покупателя нашей Skoda Octavia за последние годы принципиально не изменился. Это, преимущественно, семейные пары с детьми, ведущие активный образ жизни и любящие путешествовать. Они пользуются всеми технологиями современного мира, — описывает Тимур Алиев покупателей и владельцев Октавии.

Все подробности о новой Шкоде Октавии вы можете узнать здесь.

Фото: Skoda и «За рулем»