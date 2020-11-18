Материалы по теме13 мифов зимней эксплуатации автомобиля
Процитируем современную классику: зима близко. А это значит, что не за горами и лютые холода, когда двигатель медленно прогревается и чертовски быстро остывает. Как бороться с теплопотерями? Мы взяли недорогое (до 2000 рублей) автоодеяло и испытали его в деле.
Автоодеяло сделано из прочного, негорючего и довольно толстого материала. Мы укрыли им двигатель и провели несколько тестов, смоделировав различные условия применения. Испытания проводились при легком морозе.
Вот что мы установили.
- Теплопотери при применении автоодеяла значительно снижаются. Охлаждающая жидкость прогревается примерно на 40% быстрее, чем у неукрытого двигателя.
- Остывает движок гораздо медленнее — через шесть часов мотор после выключения все еще сохранял положительную температуру.
- Интересный побочный эффект: шум от двигателя, проникающий в салон, значительно снизился.
Но есть и несколько нюансов, которые следует учитывать при пользовании автоодеялом. О них читайте в материале Алексея Ревина «Проверено „За рулем“: автоодеяло».
Фото: depositphotos.com
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