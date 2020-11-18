Некоторые предпочитают пользоваться старыми телогрейками, но мы не советуем: есть более безопасные и действенные средства.

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Процитируем современную классику: зима близко. А это значит, что не за горами и лютые холода, когда двигатель медленно прогревается и чертовски быстро остывает. Как бороться с теплопотерями? Мы взяли недорогое (до 2000 рублей) автоодеяло и испытали его в деле.

Автоодеяло сделано из прочного, негорючего и довольно толстого материала. Мы укрыли им двигатель и провели несколько тестов, смоделировав различные условия применения. Испытания проводились при легком морозе.

Вот что мы установили.

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