4 вредных совета по экономии топлива

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Страна советов — это про современную Россию. Наблюдается бум так называемых лайфхаков. Их норовят давать все, от блогеров и псевдоэкспертов до маркетологов компаний. Ворох «полезностей» есть и про экономию топлива.
А ведь чтобы сэкономить, достаточно... да просто не следовать неграмотным советам, считает эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин.
Чтобы сэкономить, нужно:
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- Не покупать аксессуары или присадки, якобы снижающие расход топлива. В большинстве случаев это обман. А если экономия и будет, то настолько мизерная, что не окупит саму присадку или аксессуар.
- Не устанавливать на машину спойлеры и антикрылья. Они увеличивают сопротивление воздуху, а вместе с ним и расход топлива.
- Не злоупотреблять открытыми окнами и кондиционером. Открытые окна добавляют примерно 5% к расходу, а открытый люк — около 3%. Ну а работа кондиционера расходует часть мощности двигателя. В результате на то, чтобы проделать тот же путь и в том же темпе с работающим кондиционером, придется сжечь больше топлива.
- Не пытаться попасть в «воздушный мешок» впередиидущего грузовика. Расход топлива при этом, в теории, можно снизить, но риск попасть в ДТП или словить сколы на лобовом стекле, ЛКП бампера и капота слишком велик. Траты на ремонт перекроют всю экономию.
Вдобавок один дельный совет: если на крыше вашего автомобиля установлен багажник, снимайте его, когда в нем нет необходимости. Даже пустой багажник на крыше увеличивает сопротивление набегающему воздушному потоку, вследствие чего растет расход топлива.
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Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС