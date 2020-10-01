4 вредных совета по экономии топлива

Эти популярные «лайфхаки» не только не уменьшат ваши расходы, но, скорее всего, дадут обратный эффект.

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Страна советов — это про современную Россию. Наблюдается бум так называемых лайфхаков. Их норовят давать все, от блогеров и псевдоэкспертов до маркетологов компаний. Ворох «полезностей» есть и про экономию топлива.

А ведь чтобы сэкономить, достаточно... да просто не следовать неграмотным советам, считает эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин.

Чтобы сэкономить, нужно:



