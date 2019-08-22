Как сэкономить топливо — вот 5 способов с обратным эффектом! — журнал За рулем

Как сэкономить топливо — вот 5 способов с обратным эффектом!

«За рулем» объясняет, чего не стоит делать, невзирая на советы маркетологов и псевдоэкспертов. Будет только хуже!

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Ставим лучшие запчасти и... экономим на расходе! — это как так?
Чтобы сэкономить топливо, иногда необязательно что-то делать. Порой полезнее чего-то не делать — экономия в этом случае проявится сама собой. Это может отразиться как непосредственно на прожорливости автомобиля, так и на косвенных расходах, которые несет владелец, пытающийся уменьшить затраты на посещение АЗС.

Попробую перечислить примеры, которые мне представляются определяющими.

  • Никогда не тратьте деньги на мошенников, обещающих вам снадобья и компоненты, снижающие расход топлива на 10-20-30%. Подобные примеры я когда-то приводил вот здесь. Только очень наивные водители могут верить, что установка на топливопровод автомобиля какого-то магнитика или добавление в бензобак содержимого некоего флакончика смогут кардинально изменить параметры двигателя. Такое мог сотворить разве что Азазелло, превративший Маргариту в ведьму. Но тот, по крайней мере, не брал за свой крем денег.
  • Никогда не устанавливайте на автомобиль псевдоспортивных прибамбасов типа спойлеров или антикрыльев. Машину изуродуете, деньги потратите, а экономии не получите.
  • Кстати, то же относится к багажникам на крыше, которые нет времени снять. Перевезли холодильник на дачу — снимите багажник. Если не снимете, то расход всегда будет существенно выше, чем без него. Багажник добавляет примерно 10% к расходу.
  • Помните, что открытые окна и работающий кондиционер увеличивают расход горючего. Конечно, от комфорта отказываться обидно, но он частенько конфликтует с экономией — увы… Просто помните, что открытые окна добавляют примерно 5% к расходу, а открытый люк — около 3%.
  • Не пытайтесь пристроиться в «аэротень» несущейся перед вами здоровенной фуры, какую бы экономию вам ни описывали блогеры и прочие «знатоки». Плохо кончится: либо аварией, либо повредите ЛКП передней части машины летящими из-под колес грузовика камешками.

Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru

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Фото: depositphotos.com

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