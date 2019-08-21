Нет аппетита: 11 самых экономичных машин в продаже

Среди наименее прожорливых автомобилей — сплошь иномарки. Причем в этот чарт попали не только бюджетники, но и респектабельные модели из С-сегмента. Не обошлось и без сюрпризов…

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В недалеком прошлом мы, присматривая себе машину, брали во внимание дизайн, простор в салоне, мощность двигателя и, соответственно, динамические характеристики. Расход топлива нас практически не волновал. Однако после скачкообразного роста цен на АЗС, который мы имели неудовольствие лицезреть в последние пару лет, на первый план при выборе автомобиля выходит его экономичность. Очень уж дорого стало заправляться!

В этой статье мы собрали для вас модели с самым скромным расходом бензина (см. галерею ниже). Дизельные машины в подборку не включили — это тема для отдельного разговора.

Если бы передо мной стояла задача максимально экономить топливо, то из всего перечисленного я бы, пожалуй, выбрал не занятный Smart, а Kia Picanto. Корейская машина просторнее и функциональнее, а главное — она еще совсем свежая и не скоро покинет салоны дилеров. В отличие от Смарта, который в нынешнем виде вот-вот будет снят с производства. Преемник же в России не появится. Следовательно, покинет нашу страну и сам бренд. В свете этих событий остаточная стоимость автомобилей должна упасть — вся экономия псу под хвост!

Самые доступные кроссоверы с полным приводом и автоматом собраны здесь.

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Какой бы автомобиль вы ни выбрали, позаботьтесь о его проходимости — положите в багажник комплект браслетов, хороший трос и антибукс. Готовьтесь к осени вместе с «За рулем»!

Фото: фирмы-производители