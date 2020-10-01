Geely Coolray: проведем тест по вашим вопросам

На следующей неделе мы изучим до винтика интересный китайский автомобиль. Что вы хотели знать о Geely Coolray, но не знали, кого спросить? Спрашивайте нас.

На следующей неделе мы собираемся поездить на одном из самых интересных китайских автомобилей — Geely Coolray. Интересном хотя бы потому, что в его ДНК есть гены Volvo, и это заметно. Об этом расскажем. А заодно поищем ответы на ваши вопросы по этой модели. И либо сами их обнаружим, либо адресуем представительству Geely.

На первый и один из самых популярных вопросов ответим сразу. Да, оцинкован. Кузов Geely Coolray (за исключением крыши) делают из проката, покрытого цинком, а после сварки готовый кузов проходит катафорезное грунтование. Толщина ЛКП около 100 микрон, мы про это писали летом. На гарантийные пять лет такой защиты точно хватит.

Хорошо ли рулится? Говорят, неплохо. Тем более усилитель рулевого в автомобиле настраиваемый. Но точный ответ сможем дать после теста.

Все вопросы можно задавать здесь, в комментариях, или по электронной почте pimenov@zr.ru.