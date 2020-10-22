Резиновые кракелюры: как не превратить шины в старую картину

Скоро вы смените летние шины на зимние (или уже успели?). А помните, как их правильно хранить? К главным правилам добавим один лайфхак, то есть хитрость, если вам больше нравится это слово.

Эта осень долго радовала нас теплом, словно в компенсацию за «пропущенное» лето. Но скоро летние шины все равно отправятся на «зимовку» — гараж ли, подвал, балкон. Некоторые выберут сезонное хранение шин. Им напоминать о правилах хранения не нужно, за них вспомнят специально обученные ответственные люди, хотя… Перечислим, в общем, несколько простых правил.

Четыре простых правила

1. Шины или колеса в сборе (шины на дисках) должны храниться в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Желательно темном, чтобы на резину не попадали прямые солнечные лучи и она не растрескивалась. Так что балкон для этого дела не подходит, равно как и отапливаемая лоджия.

2. Шины без дисков следует хранить в вертикальном положении, плотно прижав друг к другу, и ничего не ставить сверху, чтобы они не деформировались. С этой же целью шины нужно переворачивать до трех раз в месяц — напоминает процесс ухода за вином. Интересно, а на всех складах сезонного хранения знают и выполняют это требование?

3. Шины на дисках можно хранить «лежа», положив в стопку. Но и их также желательно «перетасовывать» хотя бы раз в месяц, заодно проверяя давление. Сниженное говорит о негерметичности шины или нарушении геометрии колесного диска. Займитесь этим, пока есть время.

Еще лучше колеса не складывать, а подвешивать, чтобы они не касались поверхностей (потолка, стен).

4. Перед отправкой на хранение шины (или колеса в сборе) необходимо вымыть и высушить. Складывать мокрые шины в целлофановые пакеты нельзя — влага практически не будет испаряться, что повредит резине.

Зачем чернить?

К этому общеизвестному списку можно добавить еще один пункт — нечто вроде простейшего лайфхака: перед «зимовкой» обработать шины чернителем покрышек . Удивились? Ведь считается, что «чернилки» используют в эстетических целях: убрать с резины въевшуюся пыль, добавить глубины цвета и блеска боковинам. В общем, баловство для тех, кто озабочен внешним видом «тачки», или перекупщиков, старающихся пустить пыль в глазах. Все это так, да не совсем. Вспомните, для чего вы чистите обувь. Не только для блеска, но и защиты от воды и грязи.

Вы же видели совсем старые шины. Что бросается в глаза? — кракелюры на боковинах. Кракелюры в первоначальном понимании — это трещины красочного слоя и лака на картинах старых мастеров. Даже на Моне Лизе они есть. Но ей уже вряд ли помочь, а шинам можно.

Хорошие чернители кроме декоративной выполняют еще и защитную функцию, создавая на поверхности шины пленку, которая защищает резину от высыхания и растрескивания. Но выбирать для этого нужно составы на основе силикона. Такой есть, например, у ASTROhim, он долго держится на поверхности даже при ежедневной эксплуатации авто, а значит защитит покрышки и во время хранения.

Почему силикон?

Силиконовые чернители заполняют микротрещины, которые неизбежно появляются на шинах, а со временем разрастаются — тем более в неблагополучной среде (при эксплуатации на плохих дорогах, в южных или, напротив, северных регионах, под нагрузкой, при неправильном давлении). Применение чернителей простое: побрызгал из спрея или аэрозоля с расстояния 20–30 см, и все. На обработку комплекта колес уйдет несколько минут.

Конечно, чернитель не сделает шины вечными, но, возможно, на сезон, а то и на два срок их службы продлит.