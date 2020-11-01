«За рулем»-ноябрь: как выбрать АКБ, недорогие седаны с автоматом, масложор у нового мотора — журнал За рулем

«За рулем»-ноябрь: как выбрать АКБ, недорогие седаны с автоматом, масложор у нового мотора

Свежий выпуск журнала «За рулем» — уже в продаже!

«За рулем» №10/2020 — это:

ЗР МОМЕНТ

  • Гран-при «За рулем» — 2020:вручаем призы!
  • 150 км/ч на российских дорогах —это реально
  • Электросамокаты нужно приравнять к мопедам

ПРЕМЬЕРА

  • Новый Kia Sorento российской сборки:первый тест
  • Электромобиль JAC iEV7S в повседневном режиме: дача, работа, магазины. Жить можно?
  • Mitsubishi Outlander и новая настройка полного привода
  • На электротяге: кроссовер Audi e‑tron и катер «Молния»! 

АКТИВ

  • Как снизить смертность на наших дорогах?
  • Каршеринг: каждый второй автомобиль неисправен
Материалы по теме
Лучший способ обрести спокойствие за рулем — подписаться на любимый журнал

ТЕСТ

  • Kia Rio, Skoda Rapid или Лада Веста? Что выбрать с автоматической трансмиссией
  • Шипованные шины диаметром 17 дюймов: разница в ценах — втрое!
  • Почему кроссоверу Opel Grandland X придется туго? Отвечает Toyota RAV4
  • Kia Seltos с идеальной коробкой: робот, вариатор или автомат?

ЭКСПЕРТ

  • Распиливаем АКБ пополам,чтобы выбрать самую надежную!
  • Haval H5: российская сборка, дизель и автомат
  • Шинные вентили: материалы, качество и цена
  • Масложор у нового мотора: все причины
  • Советы бывалых: готовим машину к зиме
  • Новые автомобильные гаджеты: прибор-антисон, комбоустройство в виде зеркала и встраиваемый радар-детектор

РЕСУРС

  • Антифриз для Лады: что заливать
  • Выбираем б/у: Chevrolet Lacetti и Opel Mokka
  • Менять ли АИ‑95 на дорогой АИ‑98?
  • Парк ЗР: Citroen C4 Sedan после 110 000 км, Skoda Karoq и ее первые 15 000 км

А также:

  • Революционный грузовик МАЗ‑500: оригинал или копия иномарки?
  • Lamborghini Urus в лесах Карелии и на гоночном треке
  • Москвич‑408 — маленькая революция в масштабе СССР
  • Электрогрузовики Moskva и Газель e‑NN

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».

Хотите получить призы от журнала «За рулем» и его партнеров? Делитесь идеями в рубрике «Советы бывалых» и решайте задания конкурса знатоков.

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