«За рулем»-ноябрь: как выбрать АКБ, недорогие седаны с автоматом, масложор у нового мотора

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«За рулем» №10/2020 — это:

ЗР МОМЕНТ

Гран-при «За рулем» — 2020:вручаем призы!

150 км/ч на российских дорогах —это реально

Электросамокаты нужно приравнять к мопедам

ПРЕМЬЕРА

Новый Kia Sorento российской сборки:первый тест

Электромобиль JAC iEV7S в повседневном режиме: дача, работа, магазины. Жить можно?

Mitsubishi Outlander и новая настройка полного привода

На электротяге: кроссовер Audi e‑tron и катер «Молния»!

АКТИВ

Как снизить смертность на наших дорогах?

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Kia Seltos с идеальной коробкой: робот, вариатор или автомат?

ЭКСПЕРТ

Распиливаем АКБ пополам,чтобы выбрать самую надежную!

Haval H5: российская сборка, дизель и автомат

Шинные вентили: материалы, качество и цена

Масложор у нового мотора: все причины

Советы бывалых: готовим машину к зиме

Новые автомобильные гаджеты: прибор-антисон, комбоустройство в виде зеркала и встраиваемый радар-детектор

РЕСУРС

Антифриз для Лады: что заливать

Выбираем б/у: Chevrolet Lacetti и Opel Mokka

Менять ли АИ‑95 на дорогой АИ‑98?

Парк ЗР: Citroen C4 Sedan после 110 000 км, Skoda Karoq и ее первые 15 000 км

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На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».

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