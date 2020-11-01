«За рулем»-ноябрь: как выбрать АКБ, недорогие седаны с автоматом, масложор у нового мотора

«За рулем» №10/2020 — это:
ЗР МОМЕНТ
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- 150 км/ч на российских дорогах —это реально
- Электросамокаты нужно приравнять к мопедам
ПРЕМЬЕРА
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АКТИВ
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ТЕСТ
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ЭКСПЕРТ
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РЕСУРС
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На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».
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