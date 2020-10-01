Так выгодно или нет брать машину в кредит сегодня? Если коротко, то нет. Удивительно, но для многих кредит — по-прежнему синоним скидки. На самом деле это иллюзия. В случае с кредитом в конечном итоге покупатель всегда платит больше. Единственный плюс в том, что кредит позволяет растянуть во времени траты.

В принципе, кредитные программы у всех дилеров похожи, что неудивительно. Однако есть мелкие, но важные отличия…

Lada

Национальный автопроизводитель №1 предлагает гибкие условия автокредитования, работая по программе Lada Finance со множеством банков. Интересное предложение есть, например, на седан Lada Granta в комплектации Standart. При заявленной цене автомобиля в 483 900 рублей можно заплатить 50% в качестве первого взноса и оформить кредит на 36 месяцев под 3,2%. Такую ставку предлагает ВТБ по программе «АвтоРалли».

При покупке на таких условиях Гранты в исполнении седан ежемесячный платеж составит 7 058 рублей. Если предпочтете лифтбек или хэтчбек, ставка увеличится до 3,4%, универсал — до 3,5%, а Granta Cross — до 9%. И, конечно, чем больше первый взнос и меньше срок кредитования, тем ниже процентная ставка.

Renault

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Партнер АВТОВАЗа по альянсу, Renault, предлагает первые 90 дней платить только проценты по кредиту, так что при покупке Renault Duster, например, первые три месяца вам надо выплачивать по 2174 рубля, а потом по 5400. Правда, процентная ставка при этом несколько выше, чем при классическом кредите — 10,9% против 10,5% обычных. Платеж рассчитан исходя из пятилетнего срока кредита, стоимости автомобиля в 810 000 рублей и первоначального платежа в 621 772 рубля.

Но самым интересным предложением по-прежнему остается программа «Поехали», позволяющая снизить ежемесячные платежи по кредиту за счет 40-процентного отложенного платежа, который можно выплатить после окончания трехлетнего срока кредитования (и пользования автомобилем либо продлить кредит или обменять автомобиль на новый Renault по той же программе «Поехали!».

Hyundai

Похожая программа есть и у Hyundai. Она называется «Старт». Только отложенный платеж здесь составляет как минимум 50% от начальной стоимости автомобиля. А при условии пробега не больше 45 000 км за три года он может увеличиться до 60%. Так что при приобретении Hyundai Solaris, например, в комплектации Active стоимостью 780 000 рублей ежемесячно придется платить 6000 рублей. А если вы выберете Hyundai Creta в комплектации Standart за 1 042 000 рублей, каждый месяц нужно будет отдавать по 7000 рублей.

Интересный факт: В рамках этой программы можно выбрать опцию Плюс, по которой стоимость КАСКО и ТО включаются в ежемесячный платеж. Удобно для тех, кому неохота разбираться в платежах.

Kia

До 31 октября этого года есть возможность купить Kia Rio 1.4 MT Классик 2020 года стоимостью 814 900 рублей с первоначальным взносом 448 195 рублей, выплачивая ежемесячно 4 220 рублей. Секрет в том же «замороженном» остаточном платеже в 45% от стоимости автомобиля. Срок кредита — те же 36 месяцев, процентная ставка — 13,8% годовых. Кредит предоставляет «Совкомбанк» по кредитному тарифу KIA Finance Indirect.

Volkswagen

Хотите приобрести новый Polo? В помощь фольксвагеновская программа «Гарант». По ней автомобиль стоимостью 847 900 рублей (Volkswagen Polo Origin 1.6 с механической коробкой передач) можно получить за 424 700 рублей (50,09% от стоимости авто), выплачивая ежемесячно по 3900 рублей. Остаточный платеж при этом составит 339 160 рублей, а процентная ставка — внимание — 4,9% годовых!

При стандартном кредите покупателю VW Polo ежемесячно пришлось бы раскошеливаться на 13 754 рубля. А по программе «Гарант» — всего 3 900 рублей. Вот только остаточный платеж при этом составит 40% от стоимости авто.

Интересует Tiguan? Например, Tiguan GО! стоимостью 1 779 000 рублей. По той же программе ежемесячный платеж составит 8900 рублей. При стандартном кредите пришлось бы отдавать 28 199 рублей. Процентная ставка — 6,9%. А выкупная стоимость автомобиля, по которой дилер согласен забрать у вас кроссовер через три года, — 951 765 рублей.

Skoda

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Похожую программу предлагает и Skoda. Например, ежемесячный платеж по программе Simply Clever за Rapid в комплектации Active стоимостью 856 000 рублей составит 6000 рублей. При этом остаточный платеж равен 299 200 рублей, а процентная ставка — 7,9% годовых. Важное условие — личное страхование (вы должны застраховаться от потери трудоспособности).

Для Octavia Active стоимостью 1 140 000 рублей и первоначальном взносе 570 000 рублей платеж по той же программе составит 11 856 рублей. Также Skoda предлагает на этот автомобиль специальную акцию со ставкой от 3%. При годовом кредите ежемесячно придется выплачивать по 48 276 рублей.

Но Skoda предлагает не только новые автомобили, но и машины с пробегом не старше 7 лет — по программе Das WeltAuto. При первоначальном взносе от 30% и сроке кредита 12 месяцев кредит можно получить под 1% годовых при оформлении полиса каско и договора личного страхования. При отказе от каско процентная ставка увеличивается на 3%, при отказе от договора личного страхования — на 4%. Обеспечение по кредиту — залог приобретаемого автомобиля.

Nissan

Автомобиль (Nissan X-Trail) послужит залогом и по программе Nissan Finance при льготной процентной ставке 0,1% годовых (предложение действует до 4 ноября). Срок кредита — 24 месяца, сумма — от 100 000 рублей, аванс — от 70% цены приобретаемого автомобиля. Кредитор — «РН Банк». Обязательны дополнительные страховки.

Toyota

До 30 ноября «Тойота Банк» предлагает кредитные программы на Toyota Corolla и Toyota C-HR под 4% годовых (при 12-месячном сроке кредитования). При займе от 13 до 36 месяцев ставка на C-HR повышается до 6,5%, от 37 до 60 месяцев — до 8%, на Corolla — до 7,5% и 9% соответственно. Первоначальный взнос — от 10%. Обязательно страхование каско или Компакт КАСКО («Угон/Хищение», «Конструктивная гибель», «Ущерб»).

Несколько сложнее кредитные программы на Toyota Camry и RAV4, действующие до конца года. Ставка на 12 месяцев — 4%, от 13 до 36 месяцев — 8,9%, от 37 до 84 месяцев — 10,9%. При кредитовании по программе «Драйв» от 13 до 36 месяцев ставка 7,4%, но требуется страхование жизни (2,5% от суммы кредита в год). Если вы берете кредит «Драйв» на срок от 37 до 84 месяцев, платить придется уже 9,4% годовых, а жизнь страховать по второй программе (3,9% от суммы кредита в год). При покупке Camry первоначальный взнос должен быть не меньше 20% от стоимости автомобиля. Для приобретения RAV4 достаточно и 10%.

Самая большая скидка — от государства

В стране действуют государственные программы льготного автокредитования — «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» для покупки автомобилей российского производства стоимостью до 1,5 миллионов рублей. На покупку предусмотрена 25-процентная скидка для жителей Дальневосточного федерального округа и 10-процентная для жителей остальных регионов Российской Федерации. В программе «Первый автомобиль» могут участвовать те, у кого раньше не было машины, в «Семейном автомобиле» — семьи с несовершеннолетними детьми.

В этом году особое внимание медицинским работникам. И им также предоставляется 10-процентная скидка. Главное требование — быть сотрудником государственной системы здравоохранения.

И ту же 10-процентную скидку на новый автомобиль можно получить, сдав старый автомобиль в трейд-ин. Это то, что предлагают все автокомпании.

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Имейте в виду, что мы привели только рекламные ставки. Чтобы получить калькуляцию на интересующий автомобиль, придется нанести визит в кредитный отдел дилерского центра. Перед подписанием договора прикиньте еще раз финансовые возможности, изучите все пункты, в том числе и набранные мелким шрифтом, продумайте и проговорите с менеджером, оформляющим договор, все смущающие вас моменты. Кредит — дело серьезное.