Ни капли мимо: лайфхак по использованию канистры

Всем хороши старые (сделанные еще в СССР) алюминиевые канистры. Легкие, надежные…
Хотя есть одно «но». При наливе из горловины по корпусу стекают капли, особенно когда канистра полная.
Это больше всего нервирует, когда нужно отлить немного топлива — например, для мотоблока или бензокосы.
Способ защиты прост: пластиковая стяжка становится надежным барьером на пути капель.
Ю. Бутаков, Омская область
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- Полезные и недорогие автоаксессуары: водосток лобового стекла, упоры капота и багажника и защитные сетки радиатора.
Фото Ю. Бутаков