Ни капли мимо: лайфхак по использованию канистры

Ничего, кроме пластмассовой стяжки, вам не потребуется.

Всем хороши старые (сделанные еще в СССР) алюминиевые канистры. Легкие, надежные…

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Хотя есть одно «но». При наливе из горловины по корпусу стекают капли, особенно когда канистра полная.

Это больше всего нервирует, когда нужно отлить немного топлива — например, для мотоблока или бензокосы.

Способ защиты прост: пластиковая стяжка становится надежным барьером на пути капель.

Ю. Бутаков, Омская область

Приз автору совета — аккумулятор PowerBank на 5400 мА·ч компании Heyner.

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Фото Ю. Бутаков