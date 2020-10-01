Некуда поставить бутылку в машине? Есть простое решение

Понадобится строительный фен.

Материалы по теме Приделываем рукомойник к машине — простой совет

Во многих машинах (особенно в старых) нет места под бутылку с водой. На дверях есть пластиковые карманы, но их ширина недостаточна для размещения бутылки.

Я придумал универсальный для всех моделей способ доработки: нагреваем строительным феном две-три минуты место, выбранное для бутылки, пока материал не станет пластичным. Затем берем бутылку с газированной водой нужного объема и по ней формуем выступ рукой, одетой в толстую перчатку. Пластик застыл — карман готов.

О. Зайцев, Рязанская область

Приз автору совета — светодиодный фонарь OSRAM FOLDABLE 80.

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Фото: О. Зайцев