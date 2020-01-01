«Супершвабра» своими руками — простой совет — журнал За рулем

«Супершвабра» своими руками — простой совет

Конструкцию читателя «За рулем» оценят те, кому приходится мыть высокие автомобили.

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Лайфхак: успейте воспользоваться, пока тепло

При мойке высокой машины трудно достать до крыши, поэтому я изготовил из подручных материалов оригинальную «швабру».

Главная ее особенность — плавный изгиб рукоятки. Чтобы рука не скользила по алюминиевой трубке, обмотал конец проводом, а сверху — изолентой. Вместо поролона можно установить щетку с мягкой щетиной.

В. Подтяжкин, Красноярский край

Приз автору совета — масло SINTEC компании SINTEC Lubricants.

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Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.


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Фото: В. Подтяжкин

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