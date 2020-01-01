При мойке высокой машины трудно достать до крыши, поэтому я изготовил из подручных материалов оригинальную «швабру».
Главная ее особенность — плавный изгиб рукоятки. Чтобы рука не скользила по алюминиевой трубке, обмотал конец проводом, а сверху — изолентой. Вместо поролона можно установить щетку с мягкой щетиной.
В. Подтяжкин, Красноярский край
Приз автору совета — масло SINTEC компании SINTEC Lubricants.
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Фото: В. Подтяжкин