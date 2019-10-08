Помните древнюю шутку: когда у вас заканчивается пачка соды — наступает старость. Есть способ избавиться от нее раньше — положить в автомобиль.

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Знакомая нам с раннего детства пищевая сода годится не только для выпечки. Ее часто используют для очистки разных поверхностей, которые нежелательно царапать. В машине таких поверхностей масса — это пластик салона и фар, эмаль на кузове, зеркала, панель приборов и так далее.

Разведенная с водой в пропорции 1:1, она прекрасно отмывает шины, заставляя их выглядеть как новые, но не черненые, и колесные диски либо колпаки, хромовые накладки и посеребренные пластиковые эмблемы. Кроме того, сода прекрасно очищает кожу и ткани, устраняя при этом любые неприятные запахи, которых в обивке автомобиля со временем накапливается немало — от животных, людей, пролитых напитков и так далее.

Сода годится не только для наведения лоска, но и для мелкого ремонта. Для этого понадобится также тюбик суперклея, который никогда не будет лишним в автомобиле. С помощью этих двух вещей можно прочно и герметично склеивать лопнувшие пластиковые детали.

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Мажем склеиваемые поверхности суперклеем и присыпаем его пищевой содой, прикладываем, сжимаем — готово. В момент присыпания происходит процесс полимеризации и получившийся шов становится герметичным.

Таким же образом можно заделывать трещины, причем даже в системе охлаждения: поливаем их суперклеем, присыпаем содой. И так несколько раз. Некоторые таким образом даже останавливают разрастание трещин на лобовом стекле, но при этом стеклоочистители неприятно шкрябают по получившемуся слою и портятся. Да и трещина становится заметнее.

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Фото: Валерий Матыцин/ТАСС