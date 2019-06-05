Как новенькие: недорогой способ вернуть дискам блеск

Автомобильные диски легко повредить. Встречи с бордюрами и реагентами не проходят даром, и краска на дисках начинает отслаиваться. Рассказываем, как восстановить покрытие быстро и бюджетно.

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Диск, на котором местами вздулась и потрескалась краска, можно, конечно, покрасить полностью. Но если сам диск в порядке и повреждений немного, гораздо проще и дешевле провести локальный ремонт. Как это сделать?

Для проведения подобных работ не нужны специнструменты и особые условия. Чтобы удалить старую краску, потребуется наждачная бумага. Ускорить процесс можно, если использовать небольшую шлифовальную машинку. Зачищать поверхность вручную, разумеется, дольше. Для обработки поверхности и подготовки ее к покраске нужен обезжириватель. Подойдет любой состав. Ограничить место покраски поможет обычный малярный скотч.

Чтобы восстановить покрытие диска, потребуется собственно эмаль. Нужен состав, предназначенный специально для окрашивания дисков. У нас он в виде аэрозоля. Такая эмаль содержит все необходимые компоненты и не требует предварительного нанесения грунта. Итак, приступим.

Как покрасить колесный диск

В нашем распоряжении алюминиевый диск с заметным локальным повреждением. Краска вздулась и потрескалась. Для начала обработаем проблемный участок наждачной бумагой. Мы счищаем старую краску, пока с поверхности не исчезнут все неровности, черные точки и пока она не станет белесой. В итоге получим переходный участок от алюминия на грунт.

После того как мы зачистили и выровняли поверхность диска, ее необходимо обработать обезжиривателем. Что мы и делаем. Затем обязательно вытираем. Так как нам надо покрасить небольшой участок диска, мы ограничиваем эту область с помощью малярного скотча. В данном случае лучше клеить его вдоль ребер, чтобы меньше был заметен переход от оригинального цвета краски к цвету эмали. Совсем избавиться от видимой границы, скорее всего, не получится.

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Закрыв остальную поверхность диска, наносим эмаль на обработанный участок. Лучше нанести три слоя краски. При этом каждый нужно просушить в течение 10–15 минут. После этого по желанию можно для защиты покрытия и придания ему дополнительного блеска нанести лак. Мы этого делать не стали.

После нанесения краски мы подождали какое-то время и сняли скотч, чтобы оценить результат работы. Получилось равномерное серебристое покрытие, которое ненамного отличается по цвету от оригинального. Переход точно уже не будет заметен, когда автомобиль на этих колесах проедет метров 150–200. Так что все удалось!

Восстановить лакокрасочное покрытие легкосплавного диска — при условии, что повреждений мало и они локальны, — можно самостоятельно. Для этого потребуется нехитрый набор средств и относительно немного времени.

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