Бензин или дизель: что выгоднее? Эксперимент

Результат нас удивил.

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Ответ мы получили с помощью двух Тигуанов — бензинового с мотором 1.4 TSI и дизельного 2.0 TDI, причем кроссоверы одинаковой мощности — 150 л.с., оба полноприводные и оснащены роботизированными коробками передач DSG.

Часто заявленные производителем тягово‑мощностные характеристики не соответствуют реальным. Наш многолетний опыт показывает, что дизельные машины демонстрируют на стендах более высокие показатели относительно «бумажных», а бензиновые — наоборот. Так получилось и на сей раз. Tiguan 1.4 TSI выдал 147,3 л.с. и 236,1 Н·м (по паспорту — 150 л.с. и 250 Н·м), а дизельный 2.0 TDI — 153,5 л.с. и 333 Н·м (заводские данные — 150 л.с. и 320 Н·м). Расхождения вроде бы и небольшие — в рамках погрешности измерений и приличий, но в эксплуатации дизельный вариант в целом оказался шустрее, хотя, возможно, сказалось то, что в машине на «тяжелом» топливе установлен более современный робот (DSG). И хотя в городе на бензиновом кроссовере ездить кажется приятнее, за городом все немного иначе.

Дизельный вариант оказался и менее прожорливым, причем расход мы оценивали методом долива: запаслись канистрами, мерными стаканчиками и терпением. Не было задачи добиться минимального расхода, нужно было выяснить реальный аппетит в равных условиях. Автомобили двигались друг за другом. Предусмотрели всё, включая человеческий фактор: водители менялись машинами на середине каждого отрезка.

Так есть ли экономия?

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Есть. Опуская подробности, скажем, что с учетом расходов на ТО и топливо на пробеге 100 000 км дизельный Tiguan сэкономил нам 89 164 рубля. Только вот дизельная машина и стоит дороже на добрую сотню тысяч.

Но ведь, оценивая бензиновую и дизельные версии, еще следует учесть техосмотр, транспортный налог, затраты на страховку, топливо и плановые ТО, а также потери при перепродаже машины.

Так что же в конце концов предпочесть, с учетом нюансов? Если вы живете в городе, то дизель вам не особо нужен. Если много ездите за городом, если зимы у вас холодные, если ездите с прицепом... — тогда дизель лучше.

Фото: «За рулем»