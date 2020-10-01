Менять вентиль, который чаще называют «соском», стоит менять при каждом шиномонтаже. Но не беда, если это не получилось сделать.

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Эксперт «За рулем» рассказал, как можно заменить спускающий колесный вентиль, не разбортируя колесо и даже не снимая его с машины. Все, что для этого нужно — несложное приспособление и мыльный раствор.

Сначала следует нанести мыльный раствор вокруг вентиля, чтобы просунуть между ним и диском крючок. Затем заводим конец крючка в отверстие вентиля и вытягиваем его.

Для установки нового вентиля понадобится оправка с резьбовым наконечником — накручиваем вентиль на нее до упора. Затем смазываем вентиль мыльным раствором, вставляем его в коническую втулку и прикладываем оправку с втулкой к отверстию в диске и проталкиваем. Вентиль установлен.

Та же методика отлично работает при замене вентилей у докаток и легкосплавных дисков, но с небольшими изменениями инструмента.

Ознакомиться с процессом замены вентилей наглядно вы можете в полной версии видеоруководства от эксперта «За рулем».

Фото: «За рулем»