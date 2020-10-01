Эксперт «За рулем» рассказал, как можно заменить спускающий колесный вентиль, не разбортируя колесо и даже не снимая его с машины. Все, что для этого нужно — несложное приспособление и мыльный раствор.
Сначала следует нанести мыльный раствор вокруг вентиля, чтобы просунуть между ним и диском крючок. Затем заводим конец крючка в отверстие вентиля и вытягиваем его.
Для установки нового вентиля понадобится оправка с резьбовым наконечником — накручиваем вентиль на нее до упора. Затем смазываем вентиль мыльным раствором, вставляем его в коническую втулку и прикладываем оправку с втулкой к отверстию в диске и проталкиваем. Вентиль установлен.
Та же методика отлично работает при замене вентилей у докаток и легкосплавных дисков, но с небольшими изменениями инструмента.
- Ознакомиться с процессом замены вентилей наглядно вы можете в полной версии видеоруководства от эксперта «За рулем».
Фото: «За рулем»