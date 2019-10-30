Это надо делать при каждой смене шин. Но вы точно не делаете

Подкачивать постоянно подспускающее колесо можно регулярно. Но давление будет все равно снижаться, если проблема в колесном вентиле. Рассказываем, как его заменить с наружной стороны диска и обойтись без разбортировки колеса — способ для ленивых!

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На самом деле менять вентили стоит при каждой сезонной замене покрышек. Если такая мысль посетила вас, когда колеса уже собрали и поставили на автомобиль, платить за эти работы второй раз не стоит. Можно оставить все как есть и поменять вентили самостоятельно. Для этого понадобится простое приспособление, мыльный раствор и немного свободного времени.

В набор для проведения работ входит крючок с ручкой, оправка с внутренней резьбой и коническая втулка. Проверим инструмент в действии — попробуем поменять вентили снаружи на штампованных и литом диске с разным присоединительным размером.

Штампованный диск

Решив начать с простого, мы взяли обыкновенный штампованный стальной диск. Мы будем проводить работы без покрышки — чтобы было хорошо видно, что происходит с внутренней стороны диска, когда старый вентиль вытаскивается, а новый занимает его место.

Первым делом наносим мыльный раствор вокруг вентиля. Это поможет крючку пройти между ним и диском. Берем крючок и вставляем его. После поворачиваем на 90° так, чтобы крючок зацепился за отверстие в вентиле. Проверить, получилось ли это, можно, слегка покрутив крючок — вентиль будет двигаться вместе с ним. Вытаскиваем вентиль. Если бы колесо стояло на автомобиле, работать с ним было бы удобнее, нам же приходится придерживать штамповку. Тем не менее вентиль покидает диск без особых затруднений.

Теперь будем ставить новый вентиль. Для этого мы накручиваем его на оправку с резьбовым наконечником до упора. Смачиваем кончик вентиля в мыльном растворе, вставляем вентиль в коническую втулку и проталкиваем, пока кончик не покажется практически на выходе. Прикладываем оправку с втулкой к отверстию в диске и надавливаем на ручку. Она провалилась, значит, кончик вентиля прошел сквозь отверстие. Покачиваем ручку и тянем вентиль, чтобы он защелкнулся и занял свое место. Выкручиваем резьбовую оправку и снимаем вместе с ней втулку. Вентиль установлен!

Докатка

Мы решили проверить устройство для замены колесного вентиля на докатке, чтобы показать, что не на каждом диске подобные работы пройдут также легко. Коническая втулка из набора не универсальна, и в ряде случаев с ней придется помучиться. Покажем, в чем подвох.

Прикладываем втулку к диску докатки и видим, что втулка неплотно прилегает к ободу. А значит, когда мы будем выталкивать вентиль из оправки, она просто вылезет наружу, и вентиль не встанет на место. Отсюда вывод: чтобы провести работы, придется предварительно подточить коническую втулку.

Литой диск

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Нам осталось проверить, как поведет себя приспособление при замене вентиля на литом диске с покрышкой. Напомним, что привалочная плоскость у всех алюминиевых дисков разная. В нашем случае втулка четко подходит к отверстию в диске. Поэтому проблем с установкой вентиля быть не должно.

Для начала мы стравили давление. И теперь можем приступать непосредственно к работе. Процедура та же самая: наносим мыльный раствор вокруг вентиля, продеваем между ним и диском крючок, прихватываем вентиль и выдергиваем его. Вставляем новый в оправку с резьбой, смачиваем кончик вентиля в мыльном растворе, надеваем втулку и, прижав ее к диску, проталкиваем вентиль в отверстие. Тянем устройство на себя. Когда вентиль оказался на месте, выкручиваем резьбовую оправку. Остается только накачать колесо и убедиться, что мы все сделали правильно.

Поменять вентили на колесах, не разбортируя их, можно. Приспособление для этого недорогое и достаточно простое. Сами работы выполняются легко, но везет не всем. Коническая втулка не универсальна и подходит не к каждому диску. В таком случае придется предварительно доработать устройство, подточив втулку. А дальше действовать по описанной схеме.

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