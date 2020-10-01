Что вы хотите знать о Geely Atlas? Найдем ответы!

На следующей неделе мы будем тестировать еще один китайский кроссовер. Он давно продается, некоторые экземпляры успели проехать больше 300 000 км.

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Наш (и ваш) скептицизм по отношению к китайским автомобилям постепенно тает. Какую-то роль в этом сыграло и появление Geely Atlas в феврале 2018 года. Автомобиль хорошо продается и у нас, и в Беларуси, где его производят по методу CKD (мелкоузловая сборка). Некоторые из Атласов прошли уже по 200–300 тысяч. Об одном из них мы, кстати, писали. И, конечно, мы делали и одиночные, и сравнительные тесты.

Но чем больше мы пишем — тем больше появляется у вас вопросов. Например, хорошо ли кузов противостоит коррозии, долго ли ходит подвеска, легко ли продать Aтлас на «вторичке»… Это самые частые вопросы, но у вас точно есть и другие. Делать это можно здесь, в комментариях под материалом или по электронной почте, отправляя вопросы на pimenov@zr.ru. Лучше поспешить, чтобы мы успели найти ответ на ваш вопрос и вставить его в видео, которое будем снимать на этой неделе.

Точно такой же Geely Atlas уже стоит во дворе редакции.

3 хвалебных факта о модели от производителя: