Что вы хотите знать о Geely Atlas? Найдем ответы!

Наш (и ваш) скептицизм по отношению к китайским автомобилям постепенно тает. Какую-то роль в этом сыграло и появление Geely Atlas в феврале 2018 года. Автомобиль хорошо продается и у нас, и в Беларуси, где его производят по методу CKD (мелкоузловая сборка). Некоторые из Атласов прошли уже по 200–300 тысяч. Об одном из них мы, кстати, писали. И, конечно, мы делали и одиночные, и сравнительные тесты.
Но чем больше мы пишем — тем больше появляется у вас вопросов. Например, хорошо ли кузов противостоит коррозии, долго ли ходит подвеска, легко ли продать Aтлас на «вторичке»… Это самые частые вопросы, но у вас точно есть и другие. Делать это можно здесь, в комментариях под материалом или по электронной почте, отправляя вопросы на pimenov@zr.ru. Лучше поспешить, чтобы мы успели найти ответ на ваш вопрос и вставить его в видео, которое будем снимать на этой неделе.
Точно такой же Geely Atlas уже стоит во дворе редакции.
3 хвалебных факта о модели от производителя:
- Корпус кроссовера изготовлен из сверхпрочного материала, который используют при строении подлодок. Что это за материал — не сообщается.
- Atlas тестировали при температурах от —40°С до +70°С. Кроссовер преодолел больше 10 000 км, начав путь с Северного полюса. Как он туда попал — не сообщается.
- Муфта NexTrac марки BorgWarner полного привода Geely Atlas рассчитана на 1600 Нм крутящего момента, вступает в действие за 0,1 с, и ее практически невозможно перегреть. Это мы, кстати, проверим.