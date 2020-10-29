Дорогие седаны: выбор обеспеченных россиян

Выбор на самом деле невелик сегодня.

На нашем авторынке все меньше выбор и так уже больше пяти лет. Сокращают, в основном, массовые модели, дорогие — особо нет, но там тоже есть потери. Не прижилась в России Acura. Infiniti давно не предлагает у нас седан Q70. Lexus GS растерял аудиторию по всему миру. «Американцев» почти нет...

Остается разве что европейский автопром и, в первую очередь, «большая немецкая тройка»: Audi A6, BMW 5-й серии и Mercedes-Benz E-класса. Для не банально подходящих к выбору есть Jaguar XF и Volvo S90. Единственный представитель из другого региона — корейский Genesis G80. Прочие большие седаны оставим за рамками сравнения. Toyota Camry, Kia Optima/K5, Hyundai Sonata и Skoda Superb — машины отличные, но несколько другого уровня.

BMW 5-й серии — от 3 640 000

Передний или полный привод

Многие начинают выбор с определения типа привода. Audi и Volvo базируются на переднеприводных платформах, BMW, Jaguar и Mercedes — на классических заднеприводных. Однако монопривод на дорогих машинах нынче не в чести, и таких модификаций меньшинство. Как правило, одну ведущую ось можно получить только с одним или двумя базовыми моторами. Или же такая возможность не предусмотрена в принципе. Например, Genesis поставляется в Россию только с трансмиссией AWD.

Если вы поклонник «чистого» вождения, то смотрите на BMW 5-й серии. У него задний привод предлагается и для бензинового, и для дизельного агрегатов. Разгон до сотни занимает 7,5–7,8 с, чего достаточно для динамичной езды.

Audi A6 — от 3 180 000 Volvo S90 — от 3 205 000

Jaguar XF — на фото рестайлинговая версия. Российский прайс на нее еще не озвучен. Mercedes-Benz E-Class — от 3 800 000

Мотор и коробка передач

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Четыре бензиновые и две дизельные модификации есть у BMW. Ну и еще заряженный M5 с мотором в 625 сил! По многочисленности версий с BMW может соперничать только Mercedes E-класса. Что роднит машины, так это возможность выбрать демократичный по мощности силовой агрегат. У всех есть скромные исполнения до 200 л.с. и умеренно мощные до 250 сил. Остальные — для фанатов скорости, не боящихся высоких ставок транспортного налога.

А вот коробку передач выбирать не приходится ни у кого: только автомат. Все рассматриваемые модели работают на классических АКП. Исключением выступает только Audi, который в большинстве вариантов — на преселективном роботе S tronic. Возможно, это устаревшее предубеждение, но у многих такой тип трансмиссии вызывает опасения в надежности. Хотя версии с роботом экономичнее и шустрее.

Редкие модификации

С типом кузова тоже особых метаний не будет. Классика — седан. Genesis G80 другим и не бывает. «Сараи» на базе BMW 5-й серии, Jaguar XF, Mercedes E-класса и Volvo S90 в Россию не поставляются. А вот Audi дает любителям эксклюзива возможность купить универсал. В гамме «колец» (а также брендов Mercedes и Volvo) в качестве более трендовой альтернативы обычным пятидверкам есть «внедорожные» версии: Audi A6 Allroad, Mercedes E-Class All-Terrain, Volvo V90 Cross Country. Но это, в общем, неординарный выбор.

Genesis G80 доступен только в полноприводном исполнении.

Соотношение цена/оснащенность

По части опций ситуация более-менее схожая у всех производителей. Разнятся цены, наборы наворотов, идущие в «базе» и за доплату, так что подбирать оптимальный автомобиль нужно исходя из собственных запросов по безопасности и комфорту. Корейский премиум-седан продается в фиксированных комплектациях. У немецких моделей они в приоритете и, как правило, выгодны по соотношению цена/оснащенность. Однако при желании можно дополнить любой из наборов позициями из конфигуратора. Но удивитесь тогда итоговой цене, которая может вырасти на несколько сотен тысяч рублей.

Сервисный контракт

Сейчас входит в моду продавать вместе с автомобилем предоплаченный сервисный контракт. Владелец на несколько лет забывает о плате за регулярное ТО и расходники для него. В частности, Jaguar предоставляет пакет на пять лет или до 120 000 км пробега. У BMW аналогичный сервис действует четыре года или 80 000 км. Услуга выгодная: защищает от инфляционных рисков. Итоговая стоимость сервисного контракта зависит от множества факторов, вплоть до опций на выбранной вами машине.

Мнение экспертов:

Владимир Мирошников, директор по развитию ГК «Рольф»

На выбор автомобиля в ближайшее время может повлиять еще один, забытый уже фактор — дефицит. Из-за карантинных мер упали объемы выпуска, и сейчас это оказывает влияние на рынок. Дефицит сохраняется и в третьем квартале, причем со склада «вымываются» самые востребованные комплектации и цвета.

Константин Авакян, руководитель проектов по бизнес-процессам группы компаний «АвтоСпецЦентр»

Очереди на некоторые автомобили премиум- и люкс-сегмента образовались до мая 2021 года.

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Наши покупатели склоняются в пользу BMW 5-й серии. За прошлый год седанов купили 7282 штуки, четырехдверных Е-классов — 6749. Остальные — вдали: Audi купили 1088 раз, Genesis — 943, Volvo — 403, а Jaguar выбрали всего 107 человек. Однозначно правильного выбора нет, но подсказки мы дали.