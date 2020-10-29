Да, но только в нескольких случаях.

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Это сложно представить, но теоретически такое возможно — инспектор ГИБДД по каким-то причинам не приглашает вас в свой автомобиль, а собирается сесть в ваш. Закон это допускает.

Если очень нужно

Например, согласно пункту 2.3.3 ПДД, водитель обязан предоставлять транспортное средство «сотрудникам полиции, органов государственной охраны и органов Федеральной службы безопасности в случаях, предусмотренных законодательством».

Руководствуется в таких случаях инспектор законом «О полиции». Он может временно «экспроприировать» автомобиль для пресечения преступлений, преследования лиц, совершивших преступления или подозреваемых в их совершении, для доставления в медицинские организации граждан, нуждающихся в срочной медпомощи, для буксировки с места дорожно-транспортного происшествия поврежденных транспортных средств, для проезда к месту совершения преступления, административного правонарушения, к месту происшествия.

При этом сотрудник полиции, воспользовавшийся транспортным средством, должен по просьбе водителя выдать ему справку или сделать соответствующую запись в путевом листе.

Досмотр автомобиля

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Да, такое тоже возможно, если есть ориентировка и инспектор заподозрил, что вы перевозите в автомобиле оружие, наркотики или предметы преступления. В этом случае обязательны понятые, причем двое, они должны подписать протокол о досмотре.

По-дружески

Тут можно и отказаться, но обычно этого никто не делает. Представьте, что инспектор попросил вас подвести его от одного стационарного поста до другого. Допустим, вы не против, но тогда следует проследить, чтобы страж правопорядка пристегнулся, ведь в этом случае он обычный пассажир. И что бы он вам при этом ни говорил, посадив инспектора в машину, следует особенно тщательно соблюдать ПДД.

Другой интересный вопрос — Что будет, если НЕ предоставить машину сотруднику ДПС? Об этом мы писали

здесь.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС