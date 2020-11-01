Почему на наших трассах ограничение 90 км/ч? Дело в нормативах

По статистике ГК «Автодор» на скоростных участках с лимитом 110 или 130 км/ч аварий происходит в три раза меньше, чем на обычных дорогах с лимитом 90 км/ч.

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Побывавшие в Германии и поездившие по тамошним автобанам недоумевают: почему у немцев на некоторых трассах вообще отсутствует ограничение скорости движения, а у нас на таких же с виду дорогах ставят знаки «90» и камеры? Часто такие же автомобили, такие же водители, но в Германии считается безопасным движение с высокими скоростями (эта страна один из мировых лидеров по безопасности дорожного движения), а в России всё ровно наоборот — ни безопасности, ни скорости.

Удивительным фактом является озвученная ГК «Автодор» статистика по авариям на скоростных участках дорог и на обычных, где «стандартные 90». Оказывается, что на скоростных участках с лимитом 110 или 130 км/ч аварий происходит в три раза меньше! А дороги эти не какие-то особые: зачастую они вообще не отличаются от дорог с пределом «90».

Вы удивитесь, но немецкий «безлимитный» автобан по большинству технических параметров соответствует скоростной дороге в России даже не 1 А категории, а более скромной 1 Б. Российская дорога 1 А категории по всем техническим параметрам превышает немецкие безлимитные автобаны, но в лучшем случае ограничение скорости на таких дорогах составляет 110 км/ч.

Технические требования

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Все это тем более странно, что у нас гораздо жестче требования по некоторым характеристикам дорог. Одно из важнейших — высота видимого препятствия. В Германии высота стандартного препятствия принята равной 50 см, в России — 20 см. Так вот, расстояние видимости на всем протяжении дороги должно быть не менее остановочного пути до препятствия установленной высоты. Это один из самых важных параметров проектирования дорог, который значительно влияет на стоимость строительства. По российским правилам для разрешенной скорости движения 150 км/ч (41,5 м/с) водитель должен иметь возможность увидеть препятствие высотой 20 сантиметров с расстояния минимум 300 метров! А на безлимитном немецком автобане обеспечивается видимость препятствия высотой 50 сантиметров с расстояния не менее 230 метров. Чувствуете разницу?

Чтобы дорога удовлетворяла завышенным российским требованиям, она должна быть максимально плоской, с минимальным количеством уклонов, а это огромный объем земляных работ или необходимость строительства искусственных сооружений, чем и занимаются сейчас дорожники в рамках реконструкции дорог. Но денег на соответствие завышенным нормативам не хватает, поэтому, как вы уже догадались, используется другой механизм — занижение скоростного режима до такого, который бы позволил увидеть препятствие высотой 20 сантиметров с определенного расстояния. Например, для скоростного режима «80» наименьшее расстояние видимости до объекта высотой 20 сантиметров составляет 150 метров. Такому жесткому требованию не удовлетворяет добрая половина российских дорог, на которых просто обязан быть установлен скоростной режим из позапрошлого века по принципу «как бы чего не вышло». При этом дороги остаются аварийными, а по количеству штрафов Россия вышла на первое место в мире.

Что можно сделать?

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Выходом из абсурдной ситуации является изменение всего лишь одного параметра — высоты видимого препятствия. Можно скопировать этот параметр из немецких нормативных документов. К чему это приведет? К тому, что участки дорог, на которых установлен абсурдно заниженный скоростной режим и понатыканы камеры, тут же станут соответствовать новому нормативу и фактически существующему скоростному режиму «110–130» (все же едут в режиме +20), а некоторые дороги получат долгожданные «150». Например, та же М11, которая на сегодняшний день не соответствует завышенным требованиям по наименьшему расстоянию видимости, но на которой фактический скоростной режим находится в пределах от 130 до 150 км/ч, является очень безопасной трассой: аварий там в несколько раз меньше, чем на параллельной М10.

Удивительно, как один числовой параметр влияет на нормальное передвижение десятков миллионов автомобилистов, на количество штрафов и на дурацкие ограничения, которые совершенно не соответствуют качеству дороги. Например, новая крымская трасса Таврида, которая представляет из себя фактически автобан, зажата бюрократами скоростным ограничением 90 км/ч именно по причине, описанной выше. Чтобы заставить российских водителей ехать по первоклассному автобану с такой низкой скоростью, ГИБДД планирует установку более 40 камер фиксации нарушений. Зачем же в Тавриду вкладывали бешеные деньги, если и на старой дороге тоже было «90»?

Наши бюрократы будут стоять до последнего, но 20 сантиметров высоты препятствия не отдадут. Ведь тогда надо будет скорость на дорогах повышать, а количество штрафов резко уменьшится. Скажем спасибо, что не требуют от водителя рассмотреть за километр валяющийся на дороге карандаш. А ведь могли бы!

Нормативы немецких и российских автобанов

Автобан Скоростная дорога Автомагистраль Класс ЕКА 1А (в соответствии с RAA) Категория IБ (в соответствии с нормами РФ) Категория IA (в соответствии с нормами РФ) Расчетная (проектная) скорость движения, км/час 130* 120 150 Допустимая максимальная скорость движения, км/час не ограничена ПДД 90 110 Минимальное расстояние видимости для остановки, м зависит от продольного уклона 230 +270

+40‰ + — 40‰ 250 300 Высота глаз водителя, м 1,0 1,2 1,2 Высота препятствия, м 0,5 0,2 0,2 Наибольший продольный уклон, ‰ 40 40 30 Наименьший радиус кривой в плане, м 900 800 1200 Наименьший радиус вертикальной выпуклой кривой, м 13 000 15 000 30 000 Наименьший радиус вертикальной вогнутой кривой, м 8800 5000 8000

*Источник: АО «Институт Стройпроект».

Автор: Петр Шкуматов, Фото: Alessio Lin / Unsplash