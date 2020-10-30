5 вещей, которые больше всего бесят водителей

На погоду, цены на бензин, пробки и «оленей» за рулем никто не может повлиять. Но есть некоторые неприятности, с которыми можно справиться. Хотя настроение они, конечно, подпортят.

Сколы на лобовом стекле

Они неизбежны. И самое печальное, что в большинстве случаев снизить вероятность их появления не выйдет: раздражающая точка, которая будет бесить до поездки в сервис, может появиться в любой момент.

Если вы столкнулись с такой неприятной ситуацией, лучше всего остановиться и заклеить пораженное место прозрачным скотчем и, в идеале, двигаться в сервис, чтобы мастера могли зачистить скол и залить его особым составом. Если ситуация более плачевная, поможет только замена стекла. И это раздражает еще больше. Понимаем вас.

Прикипевшие детали

Это знакомо всем, кто занимается обслуживанием автомобилей своими руками. А сейчас еще и начинается сезон смены резины, так что прикипевшие болты заставят понервничать многих. Такая же ситуация может быть с тормозами, которые закисают от воздействия воды и реагентов или просто деформируются от времени.

Вариантов решения проблемы довольно много. Гаражные мастера рекомендуют рычаги, удары по гайке, экстремальный нагрев — но все это не гарантирует результата и порой приводит к срыву граней.

Чтобы сэкономить нервы, можно заранее подготовиться к такому развитию событий и во время закручивания гаек использовать термостойкую медную смазку, Например, неплохо с задачей справится медная смазка от Astrohim. Она не только обеспечивает антикоррозийную защиту, но и надолго сохраняет смазочный эффект, который гарантирует легкий демонтаж колес при следующей смене резины.

Сверчки в салоне

Как же раздражает, когда во время движения в салоне появляются посторонние звуки. Сверчки, скрипы и даже скрежет начнут бесить любого и заставят выключить музыку, чтобы найти источник скрипа. В основном, такими проблемами страдают автомобили эконом-класса, но иногда даже салоны «бизнеса» могут неприятно поскрипывать на наших дорогах.

Обычно источник скрипа — трущиеся друг о друга пластиковые детали. Из-за того, что их часто делают из жестких материалов, возникают неприятные звуки. Вариантов решения проблемы три:

обратиться в сервис, который занимается шумоизоляцией автомобилей;

самостоятельно найти источник звука и устранить его;

сделать музыку громче и перестать обращать внимание.

С первым и третьим пунктом все понятно. А вот если вы решили все сделать сами.. Ищем эмпирическим путем источник скрипа. Заливаем подозрительное место жидким силиконом или полиролью салона, но такая мера носит временный характер. Другой вариант — проклеить место скрипа двусторонним скотчем. Он имеет пористую основу, что должно предотвратить трение деталей друг о друга.

Запотевшие стекла

Прохладным осенним утром садишься в автомобиль, запускаешь двигатель и ловишь взглядом запотевшее окно, которое мешает обзору. Еще и на отогрев нужно потратить некоторое время. Знакомо?

Чтобы такого не происходило, нужно выровнять температуру на улице и температуру в салоне, прежде чем уйти вечером. Такой способ позволит избавиться от конденсата, который в итоге оседает на стеклах автомобиля. Но для тех, кто не ищет легких путей, в автомагазинах продают спрей, который позволяет избавиться от запотевших стекол.

Скрип тормозов

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Этот мерзкий звук способен довести любого автолюбителя до кипения. Особенно в тех случаях, когда приходится тащиться в пробке или оттормаживаться. Впрочем, одна из самых раздражающих вещей для водителей как бы полезна: она сигнализирует, что пора заехать на СТО и проверить тормоза.

Сам скрип создают тормозные колодки, которые соприкасаются с диском, и причин появления скрипа может быть масса: от несовместимости материала колодок и диска до влияния погодных условий. Производители колодок, кстати, стараются предотвратить появление скрипа: наносят специальные прорези и устанавливают противоскрипные пластины.

Если вы начали регулярно слышать неприятный скрип во время торможения, лучше обратиться в сервис и заменить износившиеся колодки. Но если вы недавно меняли колодки и уверены в их состоянии, то, возможно, все дело в грязи, которая могла попасть в суппорт. Ее можно очистить самостоятельно, используя для этого соответствующий очиститель.

Конечно, раздражителей значительно больше, но мы решили, что эти пять — особенно раздражающие. Однако стоит ли тратить нервы из-за таких мелочей, тем более что большинство из них можно устранить при помощи старых дедовских методов, грубой силы или новой химии.