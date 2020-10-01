Но на всякий случай наши шинные эксперты сделали мини-тест: хоть раз ответите «нет» — вам все же нужны шиповки.

На ваши вопросы отвечают наши эксперты:

Сергей Мишин — руководитель шинной группы «За рулем» Дмитрий Тестов — эксперт шинной группы «За рулем»

Неоднократно слышал, что переобуваться на зиму лучше в середине октября — так, мол, безопаснее. И так поступают приятели, которые на зиму ставят липучки. А у меня — шипы. Когда переобуваться? (Дмитрий, Москва)

Существует два варианта, как выбрать правильный момент установки шипованных шин.

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Первый — переобуваться, когда среднесуточная температура воздуха падает ниже порогового значения +7 ⁰С. Либо сделать это накануне первого гололеда. Так вы будете готовы к встрече с обледенелой в ночные и утренние часы дорогой. Правда, в дневное время еще пару-тройку недель, а то и месяц придется вхолостую цокать шипами, пока не придет настоящая зима. Не волнуйтесь за шипы — современные шины не теряют их при езде по асфальту. Если, конечно, не издеваться над ними — постоянно трогаться с пробуксовкой и резко тормозить.

Такой подход наиболее универсальный и безопасный, а значит и самый предпочтительный.

Второй — более рискованный. Подождать, пока установится зимняя погода, а потом переобуться. Он подойдет тем, кто ездит, в основном, днем, когда солнце уже прогрело воздух и дорогу. Главное — быть готовым к тому, что неожиданное ухудшение погоды может заставить на день-другой воздержаться от поездок на автомобиле, обутым в «лето».

Нужно ли клеить знак «Шипы»? Штрафовать за это будут? (Елена)

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Сейчас необязательно устанавливать на стекло треугольник с буквой «Ш». И очень разумно, что такое требование отменили.

Раньше этот знак предупреждал водителя, что перед ним автомобиль, который может остановиться на льду гораздо быстрее — на нем установлены зимние шипованные покрышки. Фрикционок тогда не было, а сейчас каждая пятая проданная зимняя шина — «липучка». И они успешно конкурируют с «шиповками» даже на льду, не говоря уже о других зимних покрытиях — на снегу шипы не помогут улучшить сцепление, а на асфальте и вовсе будут мешать. Вот почему знак «Шипы» не просто утратил актуальность, а скорее превратился в анахронизм.

Обязательно ли ставить зимние шины? Я всю жизнь езжу только на летних. У нас зимы почти не бывает. (Армен, Сочи)

В зимний период (с декабря по февраль) запрещено ездить на автомобиле, если он не «обут» в зимние шины (у них на боковине знак в виде горной вершины с тремя пиками и снежинки внутри неё и/или обозначением «M+S»), остаточная глубина рисунка протектора которых не менее 4 мм.

На сегодня наказания за использование летних шин зимой не предусмотрено (оштрафовать могут только за недостаточную глубину канавок протектора). Однако если попадете в аварию, вину могут списать на вас, потому что нарушаете запрет использования транспортного средства в зимний период без зимних шин. Говоря проще, используете шины не по сезону. А у страховой компании будет лишний повод, чтобы отказать вам в выплате.

Кроме того, даже на юге страны бывает снег и гололед. Потому на зимней резине все-таки безопаснее. Обратите внимание на фрикционные шины «европейского» типа. Они лучше шиповок и «скандинавских» фрикционок на асфальте, хотя и уступают тем и другим на льду.

Езжу зимой мало, шины выглядят как новые. Но они же стареют и от времени. Зимние шины покупал вместе с автомобилем восемь лет назад. Не пора их менять? (Федор Михайлович, Тверь)

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Обратите внимание на глубину канавок протектора. Зимой запрещено использовать шины с остаточной глубиной рисунка менее 4 мм. Скорее всего, в вашем случае протектора осталось намного больше. Но вы правы — смотреть надо и на возраст шины. Определить его можно по маркировке DOT-кода на боковине шины — последние 4 цифры указывают на дату производства. Первая пара — порядковый номер недели, вторая — год производства. Со временем резина теряет свои свойства, потому шины старше десяти лет зимой лучше не использовать.

Если шины шипованные, оцените еще состояние и количество оставшихся шипов. Несколько потерянных на колесе погоды не сделают — сцепные свойства шин на льду ухудшаются, если выпала десятая часть «гвоздей». А если уже больше половины, то удовлетворительного зацепа на льду не будет — стоит присматривать новые шины.

Не знаю, что выбрать: шипы или липучку? (Иван)

Предлагаем несложный тест. Если хотя бы в одном случае, вы скажете «нет» — берите шипованные шины.

Фрикционные шины существенно снижают сцепление на льду при проскальзывании (блокировке и пробуксовке колес, а также боковых скольжениях). Проскальзывания предотвращают электронные системы безопасности — ABS, антипробуксовочная система, система стабилизации и прочие. Ваш автомобиль оборудован ими? Вы хорошо чувствуете, в каких местах дорога может быть особенно скользкой, и проезжаете их с повышенной осторожностью, без заносов и сносов. У вас нет необходимости регулярно преодолевать обледеневшие подъёмы и спуски (тут «липучки» проявляют наибольшую слабость по сравнению с шипами). Вы много передвигаетесь по трассе и для вас важен комфорт, в том числе акустический. Ведь фрикционок нет одного из главных недостатков «шиповок» — повышенного шума. Вы ездите по льду в том числе ради развлечения. «Липучки» управляются в скольжениях хуже «шиповок» и не позволят эффективно использовать спецприемы управления автомобилем. Потому и удовольствия доставят меньше.

Произнесли хотя бы один раз «нет» — покупайте шипованные шины. Подобрать подходящие по характеристикам и цене помогут наши тесты.

Липучки действительно также хорошо держатся на льду, как и шипы? Или это все маркетологи придумали? (Семен Михайлович, Москва)

Явного преимущества у шипов перед липучками сегодня действительно нет. Хорошие фрикционные шины цепляются за лед примерно также, как средние шиповки. А на сильном морозе они держат лучше, чем шипованные.

Вот какое соотношение сцепных свойств шипованных и фрикционных шин на льду при различной температуре мы подметили:

(0⁰C … —13⁰С) — преимущество за шипованными шинами

(-13⁰C … —17⁰С) — паритет

(-17⁰C … —25⁰С и далее) — преимущество за фрикционными шинами. Впрочем, это соотношение зависит не только от температуры, но и от состояния льда, влажности воздуха, солнечной активности. Например, при очень ярком солнце шиповки могут оказаться лучше липучек и при —20⁰C … —25⁰C. И, конечно, результаты будут сильно плавать при сравнении разных моделей шин.

На моей машине покрышки за предыдущую зиму растеряли около трети шипов. Это норма для современных шин? Или это брак и надо обращаться с претензией к производителю — пусть меняет? (А. Шувалов. Санкт-Петербург)

При правильном использовании современные шины почти не теряют шипы. Обычно значительные потери происходят по следующим причинам:

Пренебрежение обкаткой. Первые 500 км нужно ездить аккуратно без резких ускорений и торможений. Обкатка помогает шипам занять устойчивое положение в посадочной лунке;

Агрессивное вождение. Частые резкие маневры вызывают чрезмерную подвижность шипов, из-за чего они выворачиваются из протектора;

Интенсивный износ резины (например, из-за нарушения углов установки колёс). Износостойкость шипов и резины подбирается производителем так, чтобы они изнашивались «синхронно». А слишком быстрый износ протектора нарушает этот баланс. В результате выступание шипов увеличивается до критических значений и они выворачиваются из посадочных мест;

Заводской брак.

Если вы уверены, что шипы повылетали не по вашей вине, обратитесь с претензией к производителю. Большинство компаний идут навстречу покупателю и меняют бракованные шины.