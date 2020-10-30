5 привычек водителей, которые убивают мотор

Специально никто такого, конечно, не делает. Но у некоторых выходит непреднамеренно.

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В поломке двигателя в большинстве случаев виноват именно автовладелец. А вы замечали за собой вот такие привычки?

1. Экономить на запчастях и расходниках

Например, залить охлаждающую жидкость подешевле. А ведь дешевая жидкость в большинстве случаев равнозначна некачественной. Такая жидкость приводит к перегреву мотора, так как закипает раньше срока. Другой пример: не обращать внимание на низкий уровень антифриза или надорванный ремень привода помпы в цепных моторах.

2. Никогда не прогревать мотор

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Многие считают, что современным двигателям все нипочем. Но это не так. Загустевшее масло в любом автомобиле ухудшает процесс смазки узлов трения. И не важно — старый автомобиль или новый. Прогревать нужно. Особенно на морозе.

3. Не менять масло

...и вообще не следить за его уровнем. Нельзя надеяться на встроенный датчик давления масла, который в случае чего зажжет индикатор на приборной панели. К этому моменту двигатель уже успеет испытать масляное голодание. А менять его нужно регулярно, согласно указанному в сервисной книжке интервалу. А если пробеги небольшие, то раз в год.

4. Не объезжать глубокие лужи

Если вода каким-то образом проникнет в цилиндр на такте сжатия, считайте, мотору конец.

5. Помыть двигатель — грязный же

Можно сэкономить и, вооружившись «Керхером», помыть подкапотное пространство самостоятельно, но... велика вероятность, что мотор после такой процедуры не заведется. Не зря некоторые автомойки отказываются мыть двигатель. Процедура эта не так проста, как кажется. Сначала нужно защитить от воды все уязвимые места под капотом: отсоединить клемму аккумулятора, закрыть генератор, корпус воздушного фильтра и т.д. А после процедуры хорошенько высушить и продуть все клеммы и контакты. Словом, доверять мойку двигателя следует профессионалам, которые готовы взять ответственность за результат.

Есть и другие вредные привычки, сокращающие ресурс мотора. Подробнее о них — здесь.

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