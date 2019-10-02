Причиной отказа мотора может служить не только его ненадежность, но и человеческий фактор.

Материалы по теме Почему моторы умирают раньше срока: страшные сказки

Почему моторы помирают раньше срока, мы когда-то написали большую статью с красивыми картинками. С тех пор ее перепечатывают все, кому не лень, — разумеется, без ссылок на первоисточник. Значит, материал получился неплохой…

Действительно, причин смерти ДВС можно насчитать довольно много.

А сейчас перечислим те из них, которые вызваны исключительно «человеческим фактором».

1. Жарко…

ДВС при работе обязан быть горячим: это его нормальное существование. Но и он боится перегрева: каждый его элемент имеет ограниченную термостойкость. А откуда берется перегрев?

Загибаем пальцы… Начнем с системы охлаждения — точнее, с ее возможных неполадок. Итак:

малый уровень охлаждающей жидкости (ОЖ);

порванный ремень привода помпы в цепных моторах;

применение ОЖ низкого качества, закипающей раньше срока.

Водитель типа «Ездок» на все эти неисправности может просто не обратить внимания: мотор работает — и ладно… А еще часто перегреваются древние моторы, скупые обладатели которых постоянно заливали в них дрянные дешевые ОЖ или вообще воду.

Далее, конечно же, топливо. Любители залить горючее «на рупь дешевле» всеми силами выискивают какие-то дикие АЗС со скверным топливом, которое плохо и медленно горит. Отсюда — детонация, перегрев и прочие мерзости.

Отдельный приз в номинации «перегрев» — за привычку ездить «внатяг». Никакому движку не понравится езда на малых оборотах и значительных нагрузках. Охлаждение при этом — никакое, а тепло, которое не может забрать система охлаждения, перегревает мотор.

2. Холодно…

Ни один современный мотор по своей природе не имеет принципиальных отличий от своих дедушек из ушедшей эпохи. И все разговоры о том, что они теперь не нуждаются в прогреве на морозе, носят чисто популистский характер. Загустевшее масло ухудшает режим смазки узлов трения. Перепад температур в поршнях составляет градусов двести. И если давать всему этому хозяйству серьезную нагрузку с места в карьер, то какие-то элементы рано или поздно не выдержат. Кандидатов много — межклапанные перемычки головки цилиндров, межкольцевые перемычки поршней, подвисающие клапаны. А итог один — ремонт.

3. Клин клином…

Заклинивание мотора по вине владельца? Да легко! Если ему лень следить за уровнем масла и вовремя его менять, то этого вполне достаточно. А еще проще «словить клина» при попытках взвалить на автомобиль выполнение нереальной задачи — выкорчевать на даче дерево, отбуксировать тяжеленный прицеп. Один проворот вкладышей — всё, приехали…

4. Гидроопасность

Гидроудар, как правило, вызван лихим проездом бесстрашного водителя по глубоким водным преградам. Напоминаем: вода практически несжимаема. И ели она каким-то образом проникнет в цилиндр на такте сжатия, то можно топать в магазин за новым мотором. Заметим, также, что такая неприятность возможна и при попадании в цилиндры охлаждающей жидкости через пробитую прокладку ГБЦ. Чтобы заметить это, водителю достаточно взглянуть в зеркало заднего вида: из трубы должен повалить белый дым. Далее — аварийка, обочина, эвакуатор, деньги…

5. Купание красного коня

Еще один верный способ самостоятельно загробить мотор — вооружиться «Керхером» и устроить ему «баню». Как известно, далеко не каждая стационарная автомойка согласится на это занятие — как говорится, был печальный опыт. В общем-то, ничего страшного в этой операции нет, однако же без должного опыта под капот лучше не лазить. Даже с «Керхером».

Неча на зеркало пенять, коли рожа крива…

Выводы получаются довольно банальные: практически во всех перечисленных ситуациях виновата не железяка, а человек! Скупость, жадность, глупость, невнимательность, пофигизм — все определения вполне годятся. И двигатель в большинстве случаев ломает именно человек. Хоть он и царь природы…

Всех, кто припомнит иные известные способы погубить мотор, приглашаем поделиться знаниями.

Почему мотор стал хуже тянуть? Все причины и методы профилактики/лечения — в этой публикации.

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