Проверено «За рулем»: антибукс Z‑Track

У опытного автовладельца в багажнике всегда есть пара незаменимых приспособлений или аксессуаров. Даже если ими так и не доведется воспользоваться, зато будете ездить со спокойной душой, а это дорогого стоит.

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Если вы иногда выезжаете за пределы города, то в багажнике автомобиля необходимо иметь подкладки под колеса, позволяющие самостоятельно выбраться из снега зимой и преодолеть грязный, скользкий участок в остальные сезоны.

Российский производитель предлагает на выбор несколько вариантов подкладок (сэнд-траков), которые легко соединить в дорожку.

В интернет-магазине «За рулем» можно приобрести комплект из четырех подкладок, который занимает мало места, весит всего 1 кг и стоит 660 рублей. Профессиональный набор с шипами для льда включает шесть подкладок и обойдется в 1380 рублей.