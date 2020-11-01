Проверено «За рулем»: антибукс Z‑Track

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Если вы иногда выезжаете за пределы города, то в багажнике автомобиля необходимо иметь подкладки под колеса, позволяющие самостоятельно выбраться из снега зимой и преодолеть грязный, скользкий участок в остальные сезоны.
Российский производитель предлагает на выбор несколько вариантов подкладок (сэнд-траков), которые легко соединить в дорожку.
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В интернет-магазине «За рулем» можно приобрести комплект из четырех подкладок, который занимает мало места, весит всего 1 кг и стоит 660 рублей. Профессиональный набор с шипами для льда включает шесть подкладок и обойдется в 1380 рублей.
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