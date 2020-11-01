Проверено «За рулем»: браслеты на колеса

Эти штуки пригодятся автолюбителям, которые часто выбираются за город, — рыбакам, грибникам, охотникам и любителям пикников на природе.

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Благодаря отличному зацеплению браслеты RangerBox повышают проходимость автомобиля на льду, по рыхлому снегу и в глубокой грязи. Преимущество браслетов в том, что они легко устанавливаются на колеса даже застрявшего автомобиля. Установка одного браслета занимает немногим более минуты.

В интернет-магазине «За рулем» можно приобрести набор из шести браслетов на легковой автомобиль за 3000 рублей. А для серьезного внедорожника подойдет комплект из двадцати браслетов по цене 12 300 рублей.