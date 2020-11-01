Проверено «За рулем»: браслеты на колеса

Материалы по темеПо полям без полного привода? Легко! Тестируем цепи
Благодаря отличному зацеплению браслеты RangerBox повышают проходимость автомобиля на льду, по рыхлому снегу и в глубокой грязи. Преимущество браслетов в том, что они легко устанавливаются на колеса даже застрявшего автомобиля. Установка одного браслета занимает немногим более минуты.
В интернет-магазине «За рулем» можно приобрести набор из шести браслетов на легковой автомобиль за 3000 рублей. А для серьезного внедорожника подойдет комплект из двадцати браслетов по цене 12 300 рублей.
- Собираясь покататься по бездорожью, всегда лучше заранее одеть цепи на колеса. Если необходимость цепей неочевидна — убедитесь в наличии браслетов. Не лишними окажутся и антибуксы!