Почему вам нужна динамическая стропа, а не трос?

Чтобы вытащить застрявший автомобиль, простого троса будет недостаточно. При рывке он может не выдержать нагрузки.

Динамическая стропа (рывковый трос) принципиально отличается от буксирного троса двумя параметрами — длиной и эластичностью.

Длина 9 м позволяет буксировщику оставаться на твердой поверхности, помогая выбраться из грязи застрявшему. А высокая эластичность обеспечивает плавный рывок из «плена», что обеспечивает сохранность буксирных проушин и крюков обоих автомобилей.

Синтетические тросы «ДорНабор», предлагаемые в интернет-магазине «За рулем», имеют на концах прочные петли с защитой от истирания. Цена рывковых тросов на 6 т составляет 1450 рублей, а профессиональных на 14 т — 2900 рублей.