Топ-25 самых быстрых (и в общем доступных) машин

Это автомобили для водителей. Пассажиры там возможны, но лучше без них.

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Понятие driver’s car, в 1990-е вошедшее в обиход постсоветского автомобилиста, к настоящему моменту как-то стушевалось. Но ведь даже в эпоху автомобилей, создающихся маркетологами, никуда не исчезли люди, прежде всего ценящие в машинах ездовые качества. «За рулем» выбрал лучшие автомобили для водителя! Ценовой диапазон: от 2,5 до 4 млн рублей.

Почему именно такой? Дороже четырех миллионов машина почти наверняка будет устраивать вас по драйверским качествам, если только это не представительский класс, где вы на заднем сиденье. А 2,5 млн рублей — тот порог, с которого уже можно получить настоящий, бескомпромиссный «спорт». С настроенным под пилотаж шасси и силовым агрегатом. Дешевле 3 млн такие машины стоят редко.

Компактные (и не очень) седаны

Mazda 6

Пусть говорят, что «шестерка» уже не та. Но для тех, кто за сравнительно небольшие деньги ищет компромисс между вечерними покатушками с друзьями и субботними выездами в супермаркет с семьей, это все еще отличный выбор.





Комплектация: Executive Plus

Мотор: 2,5 л, 231 л.с.

Трансмиссия: 6 АКП, передний

Скорость: 239 км/ч

Разгон: 7,0 с

Цена: 2 424 000 рублей

Infiniti Q50

Некоторые склонны считать эту машину городской и малопригодной для магистралей. И да, это не самый быстрый автомобиль в подборке. Но мерседесовский мотор, скорострельная коробка ZF и неплохое шасси придают машине необходимый темперамент.



Комплектация: Luxe

Мотор: 2,0 л, 211 л.с.

Трансмиссия: 7 АКП, задний

Скорость: 245 км/ч

Разгон: 7,3 с

Цена: 2 590 000 рублей

BMW 3-й серии

Классика. На фоне других машин, представленных здесь, может показаться, что вы переплачиваете за бренд, но придержите выводы до того момента, как сядете за руль.



Комплектация: 320i

Мотор: 2,0 л, 184 л.с.

Трансмиссия: 8 АКП, задний

Скорость: 240 км/ч

Разгон: 7,1 с

Цена: 2 810 000 рублей

Volvo S60

А вот здесь — никакой переплаты, хотя бренд не менее достойный. И с этими мотором и трансмиссией Volvo S60 — спортседан, без компромиссов.

Комплектация: Momentum

Мотор: 2,0 л, 250 л.с.

Трансмиссия: 8 АКП, полный

Скорость: 240 км/ч

Разгон: 6,4 с

Цена: 2 900 000 рублей

Audi A4

Раз уж мы ступили на территорию полного привода, стоит отдать должное система Quattro. Заметьте, это одна из быстрейших машин в сегодняшнем дайджесте. И это «гражданская» Ауди, а не заряженная S или RS, которые мы умышленно не берем в рассмотрение. Волк в овечьей шкуре, как он есть.



Комплектация: 45 TFSI quattro S tronic

Мотор: 2,0 л, 249 л.с.

Трансмиссия: 7 робот, полный

Скорость: 250 км/ч

Разгон: 5,8 с

Цена: 2 990 000 рублей

Subaru WRX

Несмотря на длительные заигрывания с широкой аудиторией (выживать-то как-то надо), марка Subaru все же оставила в модельном ряду пару очень быстрых вариантов. Есть еще WRX STI, но она сильно дороже. Представленная здесь Subaru WRX тоже способна подарить именно те ощущения, которые так любят субаристы.



Комплектация: Sport

Мотор: 2,0 л, 268 л.с.

Трансмиссия: 6 МКП, полный

Скорость: 215 км/ч

Разгон: 6,0 с

Цена: 3 109 000 рублей

Mercedes-Benz CLA

Если вы покупаете такой автомобиль для жены, то у вас, скорее всего, есть что-то еще более мощное. Но если это ваш первый Мерседес, сложно найти более удачный вариант — сочетание комфорта и скорости тут образцовое, и за относительно вменяемые деньги.



Комплектация: CLA 250 4MATIC Sport

Мотор: 2,0 л, 224 л.с.

Трансмиссия: 7 робот, полный

Скорость: 250 км/ч

Разгон: 6,3 с

Цена: 3 170 000 рублей

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