Топ-25 самых быстрых (и в общем доступных) машин

Понятие driver’s car, в 1990-е вошедшее в обиход постсоветского автомобилиста, к настоящему моменту как-то стушевалось. Но ведь даже в эпоху автомобилей, создающихся маркетологами, никуда не исчезли люди, прежде всего ценящие в машинах ездовые качества. «За рулем» выбрал лучшие автомобили для водителя! Ценовой диапазон: от 2,5 до 4 млн рублей.
Почему именно такой? Дороже четырех миллионов машина почти наверняка будет устраивать вас по драйверским качествам, если только это не представительский класс, где вы на заднем сиденье. А 2,5 млн рублей — тот порог, с которого уже можно получить настоящий, бескомпромиссный «спорт». С настроенным под пилотаж шасси и силовым агрегатом. Дешевле 3 млн такие машины стоят редко.
Компактные (и не очень) седаны
Mazda 6
Пусть говорят, что «шестерка» уже не та. Но для тех, кто за сравнительно небольшие деньги ищет компромисс между вечерними покатушками с друзьями и субботними выездами в супермаркет с семьей, это все еще отличный выбор.
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Infiniti Q50
Некоторые склонны считать эту машину городской и малопригодной для магистралей. И да, это не самый быстрый автомобиль в подборке. Но мерседесовский мотор, скорострельная коробка ZF и неплохое шасси придают машине необходимый темперамент.
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BMW 3-й серии
Классика. На фоне других машин, представленных здесь, может показаться, что вы переплачиваете за бренд, но придержите выводы до того момента, как сядете за руль.
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Volvo S60
А вот здесь — никакой переплаты, хотя бренд не менее достойный. И с этими мотором и трансмиссией Volvo S60 — спортседан, без компромиссов.
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Audi A4
Раз уж мы ступили на территорию полного привода, стоит отдать должное система Quattro. Заметьте, это одна из быстрейших машин в сегодняшнем дайджесте. И это «гражданская» Ауди, а не заряженная S или RS, которые мы умышленно не берем в рассмотрение. Волк в овечьей шкуре, как он есть.
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Subaru WRX
Несмотря на длительные заигрывания с широкой аудиторией (выживать-то как-то надо), марка Subaru все же оставила в модельном ряду пару очень быстрых вариантов. Есть еще WRX STI, но она сильно дороже. Представленная здесь Subaru WRX тоже способна подарить именно те ощущения, которые так любят субаристы.
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Mercedes-Benz CLA
Если вы покупаете такой автомобиль для жены, то у вас, скорее всего, есть что-то еще более мощное. Но если это ваш первый Мерседес, сложно найти более удачный вариант — сочетание комфорта и скорости тут образцовое, и за относительно вменяемые деньги.
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