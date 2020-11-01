«Антидождь» вообще работает? Тест 10 препаратов

Мы провели три испытания — чуда не случилось!

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Какова эффективность широко распространенных препаратов типа «антидождь»? Есть ли такие составы, которые позволяют вообще не пользоваться штатными «дворниками» в дождливую погоду? Эксперты «За рулем» взяли жидкости десяти производителей и сравнили в трех испытаниях: статических, динамических и лабораторных.

В первых двух испытаниях каждая жидкость наносилась на одну половину лобового стекло автомобиля, и сначала автомобиль находился на стоянке, а затем ехал, включив на 240 секунд дворники. В третьем испытании эксперты оценивали размер капли, при котором она начинает скользить по стеклу. По результатам всех трех испытаний ставились оценки, а потом считалось среднее арифметическое.

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Тройка лидеров получилась такая: Grass Antirain Art.135500 (4,3 балла), Sapfire Anti Rain SQK-1814 (4,3 балла) и Liqui Moly Art. 7505 (3,8 балла). Отечественный препарат Умка остался четвертым с результатом 3,7 балла, но понравился экспертам удобством пользования: его нужно не распылять по стеклу, а заливать в бачок.

В целом же ни один из препаратов чуда не сотворил: дворники они не заменят, но боковые стекла могут спасти от грязных разводов.

Подробно о нашей исследовании читайте в материале «Антидождь» — эти препараты вообще работают? Экспертиза «За рулем».

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