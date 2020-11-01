«Антидождь» вообще работает? Тест 10 препаратов

Какова эффективность широко распространенных препаратов типа «антидождь»? Есть ли такие составы, которые позволяют вообще не пользоваться штатными «дворниками» в дождливую погоду? Эксперты «За рулем» взяли жидкости десяти производителей и сравнили в трех испытаниях: статических, динамических и лабораторных.
В первых двух испытаниях каждая жидкость наносилась на одну половину лобового стекло автомобиля, и сначала автомобиль находился на стоянке, а затем ехал, включив на 240 секунд дворники. В третьем испытании эксперты оценивали размер капли, при котором она начинает скользить по стеклу. По результатам всех трех испытаний ставились оценки, а потом считалось среднее арифметическое.
В целом же ни один из препаратов чуда не сотворил: дворники они не заменят, но боковые стекла могут спасти от грязных разводов.
- Подробно о нашей исследовании читайте в материале «Антидождь» — эти препараты вообще работают? Экспертиза «За рулем».