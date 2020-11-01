Инспектор требует открыть багажник. А если откажу?

12% читателей «За рулем» ответили, что не обязаны ничего открывать, 9% подчинятся требованию инспектора, а 80% зададут вопрос: что это — осмотр или досмотр автомобиля? И последние будут правы.

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Не будет лишним продемонстрировать стражу порядка осведомленность в том, что «осмотр» и «досмотр» — разные процедуры. Увидев ваши знания, инспектор, возможно, передумает проводить надуманную проверку, а вы сэкономите себе время.

Осмотр

Он всегда добровольный и визуальный. То есть, во-первых, водитель должен на него согласиться (хотя с инспектором мало кто решается спорить), а во-вторых, сотрудник не имеет права ни к чему прикасаться, щупать, усаживаться в машину и так далее. Осмотр осуществляется всегда при участии водителей или граждан, сопровождающих грузы. Повторяем, от осмотра можно отказаться, но лучше этого не делать, так как это может инициировать досмотр, а вот это уже более длительная и сложная процедура, и уж точно время для вас не сэкономит.

В данном случае — осмотр. Водитель сам демонстрирует содержимое багажника. Инспектор ни к чему не прикасается.

Досмотр

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Для его проведения должны быть веские основания, хотя при желании инспектор их всегда может найти.В случае досмотра сотрудник ГИБДД не ограничивается визуальным обследованием и может трогать, ворошить содержимое и элементы авто. Может открывать багажник, бардачок, проверять груз, машину, ее элементы.

В обоих случаях инспектор должен составить документы проведения проверки: акт осмотра — после завершения процедуры, а протокол досмотра — перед ее началом. В протоколе досмотра ставят подписи: владелец авто, инспектор, понятые (последние, если он произведен не под видеозапись).

Совет от «За рулем»

В любом случае все происходящее лучше фиксировать на свой мобильный телефон, запретить видеосъемку инспектор может лишь в одном случае — если происходящее является спецоперацией с запретом на видеосъемку, в этом случае он должен предоставить документальное подтверждение этого.

Причины, которые могут стать основанием для осмотра или досмотра автомобиля, перечислены в полной версии статьи.

Фото: Василий Кузьмиченок/ТАСС