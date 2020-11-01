Инспектор требует открыть багажник. А если откажу?

Не будет лишним продемонстрировать стражу порядка осведомленность в том, что «осмотр» и «досмотр» — разные процедуры. Увидев ваши знания, инспектор, возможно, передумает проводить надуманную проверку, а вы сэкономите себе время.
Осмотр
Он всегда добровольный и визуальный. То есть, во-первых, водитель должен на него согласиться (хотя с инспектором мало кто решается спорить), а во-вторых, сотрудник не имеет права ни к чему прикасаться, щупать, усаживаться в машину и так далее. Осмотр осуществляется всегда при участии водителей или граждан, сопровождающих грузы. Повторяем, от осмотра можно отказаться, но лучше этого не делать, так как это может инициировать досмотр, а вот это уже более длительная и сложная процедура, и уж точно время для вас не сэкономит.
Досмотр
В случае досмотра сотрудник ГИБДД не ограничивается визуальным обследованием и может трогать, ворошить содержимое и элементы авто. Может открывать багажник, бардачок, проверять груз, машину, ее элементы.
В обоих случаях инспектор должен составить документы проведения проверки: акт осмотра — после завершения процедуры, а протокол досмотра — перед ее началом. В протоколе досмотра ставят подписи: владелец авто, инспектор, понятые (последние, если он произведен не под видеозапись).
Совет от «За рулем»
В любом случае все происходящее лучше фиксировать на свой мобильный телефон, запретить видеосъемку инспектор может лишь в одном случае — если происходящее является спецоперацией с запретом на видеосъемку, в этом случае он должен предоставить документальное подтверждение этого.
Причины, которые могут стать основанием для осмотра или досмотра автомобиля, перечислены в полной версии статьи.
Фото: Василий Кузьмиченок/ТАСС