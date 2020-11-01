«Прикурить» будет? 5 правил, как сделать это правильно

«Прикурить» от автомобиля — процесс не сложный. Но некоторые нюансы быстро забываются в межсезонье. Напоминаем, как все сделать правильно и не навредить автомобилю.

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Операция по «прикуриванию» только на первый взгляд кажется простой, но в процессе можно допустить немало досадных ошибок. Чтобы их избежать, предлагаем вам инструкцию от эксперта «За рулем»:

Соблюдайте очередность подключения проводов : цепляйте сначала плюсовой провод к клемме севшего аккумулятора, затем к клемме аккумулятора-донора, после чего в той же последовательности закрепляйте минусовые провода.

: цепляйте сначала плюсовой провод к клемме севшего аккумулятора, затем к клемме аккумулятора-донора, после чего в той же последовательности закрепляйте минусовые провода. Минусовой провод лучше закрепить не к клемме севшего аккумулятора, а к металлу двигателя , если это возможно — так путь тока к стартеру будет короче.

, если это возможно — так путь тока к стартеру будет короче. Проверьте, не касаются ли провода подвижных частей моторов — лопаток вентилятора или ремней.

— лопаток вентилятора или ремней. После запуска двигателя, если он удается, отсоединяйте сначала отрицательный провод, причем начните с конца, закрепленного на севшем аккумуляторе . Затем, в той же последовательности, снимите и плюсовой провод.

. Затем, в той же последовательности, снимите и плюсовой провод. Ожившему двигателю нужно поработать, чтобы он зарядил севшую батарею. Конечно же, при условии, что генератор подает на нее ток или аккумулятор берет его. В противном случае следует ехать в сервис или в магазин запчастей за новым аккумулятором.

Подробнее о правилах «прикуривания» и о частых ошибках во время выполнения этой операции читайте в полной версии статьи нашего эксперта.

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