Лайфхак: Как промыть радиатор изнутри, не снимая его

Этот вопрос взят с форума «За рулем» (мы отвечаем на них периодически).
— Как полностью откачать охлаждающую жидкость из радиатора отопителя салона? На моей Тойоте он расположен вертикально, входная и выходная трубки смотрят вверх и находятся на одном уровне.
— Не вижу смысла в полном осушении радиатора отопителя. Ведь задача в том, чтобы очистить его от отложений. Пока система не разобрана, погоняйте мотор на смеси воды с промывочной жидкостью. Затем, отсоединив шланги от теплообменника отопителя, промойте его водой под напором в обоих направлениях. Далее удалите водопроводную воду методом замещения ее сначала дистиллированной водой (водопроводная содержит слишком много солей), а затем уже новым антифризом.
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