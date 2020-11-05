Лайфхак: Как промыть радиатор изнутри, не снимая его

При замене охлаждающей жидкости в радиаторе системы охлаждения двигателя часто остается немного старого антифриза и различные отложения. Вот как от них можно избавиться.

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Этот вопрос взят с форума «За рулем» (мы отвечаем на них периодически).

— Как полностью откачать охлаждающую жидкость из радиатора отопителя салона? На моей Тойоте он расположен вертикально, входная и выходная трубки смотрят вверх и находятся на одном уровне.

— Не вижу смысла в полном осушении радиатора отопителя. Ведь задача в том, чтобы очистить его от отложений. Пока система не разобрана, погоняйте мотор на смеси воды с промывочной жидкостью. Затем, отсоединив шланги от теплообменника отопителя, промойте его водой под напором в обоих направлениях. Далее удалите водопроводную воду методом замещения ее сначала дистиллированной водой (водопроводная содержит слишком много солей), а затем уже новым антифризом.

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