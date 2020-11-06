Как выбрать новую АКБ: 5 простых правил — журнал За рулем

Как выбрать новую АКБ: 5 простых правил

Мы испытали несколько дешевых батарей в условиях холодного пуска, и результаты нас не порадовали.

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Новый аккумулятор известного бренда по нынешним временам стоит около 5 тыс. рублей. А батареи не таких популярных производителей попадаются вдвое дешевле! Так, может быть, это просто накрутка на бренд и есть шанс удачно сэкономить?

Отнюдь нет: мы провели испытания нескольких дешевых батарей, проимитировав пуск двигателя при морозе в —18 °С. Все батареи сдались очень рано — зимой ни одну из них использовать не стоит. В чем же дело?

Мы взвесили несколько дорогих и несколько бюджетных АКБ — и увидели разницу в несколько килограммов: в среднем, дешевая батарея весит около 13 кг, в то время как дорогая — почти 16! А сколько пластин внутри тестируемых батарей? Слив электролит, мы разобрали батареи, отпилив у каждой из них крышку. Общий вывод такой: производители батарей-ноунеймов экономят на дорогостоящем свинце, иногда для плотной посадки заменяя его бесполезным пластиком.

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Вот правила, которые помогут выбрать вам хорошую АКБ

  1. Игнорируйте неизвестные и дешевые бренды.
  2. Берите самую большую батарею из подходящих под штатное место в авто. То, что батарея повышенной емкости будет недозаряжаться, — чепуха.
  3. Не ошибитесь с полярностью: большинство автомобилей не позволяет разместить АКБ с неродным расположением клемм, потому что длины штатных проводов может не хватить.
  4. Не забывайте, что клеммы на «европейках» и «азиатках» различаются как по форме, так и по расположению.
  5. Помните, что хорошая батарея при прочих равных должна быть тяжелой. Если захватили с собой безмен — не стесняйтесь, взвешивайте!

Материал об испытаниях аккумуляторов и выборе правильной АКБ читайте в ноябрьском номере журнала «За рулем» (уже в продаже)

Фото: «За рулем»
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