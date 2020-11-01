Нет, если живете на первом этаже. А если квартира расположена выше, то дела похуже, но не настолько.

Существуют нормы предельно допустимой концентрации (ПДК) основных загрязняющих веществ, которые есть в выхлопных газах машин и других транспортных средств.

Опаснее всего в выхлопе прогреваемого автомобиля бенз(а)пирен, выяснил эксперт «За рулем». Вещество это канцерогенно и мутагенно. Оно способно накапливаться в организме. Именно поэтому у прогрева двигателей во дворах столько противников, ведь в прогретом моторе бенз(а)пирен не образуется. При этом, накапливаясь в организме, бенз(а)пирен приводит к образованию злокачественных опухолей и развитию раковых заболеваний.

Как же быть? Согласно ПДД, водитель имеет право на стоянку во дворе с работающим двигателем в течение пяти минут. Для прогрева этого достаточно. Если же чистота выхлопа двигателя соответствует нормам Евро-4 и Евро-5, то производить вредную примесь он перестает через 2–3 минуты.

Меньше других страдают от выхлопных газов прогреваемых машин жильцы, как ни странно, первого этажа — горячий газ быстро поднимается вверх, не залетая в окна этих квартир. Остыв, газы зависают на высоте около 10 метров, передавая привет жильцам третьего этажа. Самые летучие вещества поднимаются выше и скапливаются на высоте 15–20 метров (5–7 этажи). Если же дом стоит возле оживленной дороги, то примеси от проезжающих машин могут подниматься до десятого этажа.

Концентрация загрязняющих веществ, присутствующих в выхлопных газах автомобиля

Подробнее об особенностях прогрева и вреде для здоровья, а также о способах борьбы с «прогревальщиками» и методами защиты от газов читайте в полной версии материала.

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