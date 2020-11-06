Renault Duster на вторичке: жесткие вопросы производителю

Дефекты ЛКП, повышенный расход масла у двигателей, неисправности в подвеске… — это все ваши жалобы. А говорят, что Дастер неприхотлив. Что-то здесь не сходится.

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Специалисты Renault ответили на ваши вопросы. Даже на неудобные.

Кузов

Лакокрасочное покрытие (ЛКП) задних крыльев страдает от камешков, вылетающих из-под колес. Владельцы заклеивают эти места бронепленкой. Знают ли в Renault о недостатке и собираются ли его устранять?

Колесные арки часто подвергаются разрушающему воздействию внешней среды. Для их защиты в рамках программы усовершенствования продукта были внедрены увеличенные передние брызговики и более твердый лак. В качестве дополнительной защиты кузова Renault Россия предлагает такие аксессуары, как боковые молдинги и расширители арок. Также с сентября клиентам доступна комплектация Drive Plus, на которой уже в базе предусмотрены пластиковые расширители и защита колесных арок.

Накладка двери багажника протирает краску, а на стыках задних крыльев и панели крыши появляются трещины. Это только на старых Дастерах так или у только что выпущенных тоже есть такие проблемы?

В 2017 году на производстве внедрили резиновую проставку между дверью багажного отсека и накладкой на двери. А для предотвращения появления трещин ЛКП на стыке заднего крыла и панели крыши роботизировали сварку крыши и изменили технологию нанесения герметика.

У Дастера неудобные и некрасивые внешние ручки дверей. Когда их модернизируют?

Ручки дверей могут по-разному восприниматься клиентами. Но в такой конструкции есть функциональное преимущество — зимой снег не попадает внутрь, и это позволяет легко открыть дверь.

Двигатель

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Индикаторный показатель расхода моторного масла, указанный в руководстве по эксплуатации, составляет 0,5 л на 1000 км пробега. Если расход масла выше, следует обратиться в официальный дилерский центр для диагностики и выявления причин. Среди них могут быть такие, как течь или расход на угар, вызванный неисправностью отдельных элементов (поршневая группа, маслосъемные колпачки клапанов) или нагрузкой на двигатель. Например, чем выше обороты двигателя и чем продолжительнее пробег с такими оборотами, тем выше расход масла на угар.

По внутренней статистике компании Renault Россия, обращения клиентов с данной проблемой единичны. Тем не менее в рамках программы усовершенствования продукта в производстве и в качестве послепродажного решения внедряются изменения с целью уменьшить расход масла (на угар). В частности, с сентября 2020 года изменена геометрия поршня в двигателях Duster.

Для дизельных двигателей (в частности, K9K) Renault разработал стандарт моторных масел RN0720, аналогичный ACEA C4. Их и заливают на ТО. Но при покупке автомобиля мне выдали документы, в которых предписано применение других масел — стандарта ACEA С3. Так какое масло нужно использовать?

Стандарт ACEA C4 применялся на дизельных двигателя Renault до конца 2018 года. С 2019 года введен стандарт ACEA C3. С этого года глобальным партнером Группы Renault по поставкам моторных масел для использования в официальной дилерской сети является компания Castrol. Информация по рекомендованному типу моторного масла представлена в Карточке ТО.

Дилеры навязывают такие доработки, как установка уплотнителя капота спереди и защитной сетки перед радиаторами. Спасает ли уплотнитель от запыления двигателя? И не ухудшает ли сетка охлаждение мотора и эффективность кондиционера в жару на скоростях 110–130 км/ч?

Все официальные аксессуары Renault разработаны и сертифицированы в соответствии со стандартами компании. Уплотнитель капота позволяет ограничить попадание грязи в моторный отсек, а защитная сетка решетки радиатора помогает дольше сохранить его внешний вид при активной езде в режиме трассы. Однако отказ от установки этого дополнительного оборудования никак не сказывается на работоспособности и надежности автомобиля.

Клиент вправе отказаться от предлагаемых дилером опций, если не считает необходимым их установку. Он также может сконфигурировать автомобиль нужной комплектации в онлайн-шоуруме Renault, заказать его и забрать у дилера.

Подвеска и трансмиссия

На рестайлинговых Дастерах при очень малом пробеге часто выходят из строя стойки переднего стабилизатора. По каким критериям подбираются комплектующие? Кто проверяет их качество?

Проблема со стойками стабилизатора существовала с марта 2016 по ноябрь 2017 года и была связана со сменой поставщика и невысоким качеством выпускаемым им продукции. С конца 2017 года в производство Duster вернулись стойки ZF, которые применялись до марта 2016 года, и чья надежность и долговечность подтверждены временем. Замена некачественных стоек на ZF проходила бесплатно в рамках гарантии при обращении клиентов.

В руководстве по эксплуатации Renault Duster не нашел информации по периодичности обслуживания муфты полного привода, раздатки и коробки передач.

Периодическое обслуживание для перечисленных агрегатов не предусмотрено. В частности, масло в коробку передач и в угловой редуктор заливается на весь срок службы автомобиля.

Владею Дастером с 2012 года, сейчас пробег 150 000 км. Езжу, в основном, по асфальту, изредка — по грунтовкам с крутыми подъемами. Сайлентблоки передних рычагов отходили всего 40 000 км, на 100 000 км лопнули и передние, и задние пружины подвески, на 130 000 км срезало крестовину кардана. Вот тебе и надежная конструкция!

В нашей статистике обращений клиентов жалобы на сайлентблоки единичны. Причиной выхода из строя могли послужить тяжелые условия эксплуатации. Не было и массовых нареканий к качеству пружин подвески. Иногда они лопаются при эксплуатации с неисправными амортизаторами. Крестовину карданного вала могло срезать в результате перегрузки и экстремального вождения.

Салон

Под дверной обшивкой Дастера очень много герметика. Зачем столько?

Герметик служит для крепления обшивки к металлической панели двери. Большое количество герметика не влияет на эстетику, но при этом обеспечивает более надежную защиту от шума и пыли.

Не могу найти в продаже держатель для телефона, который крепится на магнитолу Radio Connect R&Go. Где его можно купить?

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Держатель для телефона — официальный аксессуар Renault, его можно заказать в дилерском центре (номер референса 283145191R).

Коврик багажника, закрывающий запасное колесо, не имеет жесткости и прогибается под нагрузкой. Его ворсовое покрытие быстро разлохмачивается. Когда Duster будут комплектовать качественными ковриками?

Мы знаем о проблеме и ведем работу над изменением коврового покрытия в багажном отделении.

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Почти за десять лет, которые модель выпускается в России, почти все «детские болезни» и прочие серьезные недостатки были выявлены и устранены. И многие — с нашей с вами подачи. Если у вас остались вопросы по машине, задавайте их ниже в комментариях. Специалисты Renault внимательно следят за отзывами и реагируют на них.

Подержанный Renault Duster — все его проблемы