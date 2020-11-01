Лада Ларгус протекает — простой способ справиться — журнал За рулем

Лада Ларгус протекает — простой способ справиться

Все дело — в уплотнителях задних боковых стекол.

Лада Ларгус

  • Изготовитель АВТОВАЗ
  • Год выпуска 2012
  • В эксплуатации «За рулем» с августа 2012 года
  • Пробег на момент отчета 134 000 км

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После осенних дождей стал замечать потеки воды на внутренней поверхности задних боковых стекол. На Ларгусе они приоткрываются для вентиляции салона. Хотя я этими форточками не пользовался, уплотнители с годами слегка высохли и начали пропускать воду. Приоткрыл стекло, вычистил накопившуюся грязь и нанес на резину слой силиконовой смазки. Проверил герметичность, полив стекла водой. Всё в порядке — течь ликвидирована. Если проблема вернется, испробую другой метод — увеличу прижим стекол.


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Отзывы о LADA Largus (11)

LADA 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Вестимость, подвеска

Недостатки:

Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.

Комментарий:

Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам...

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