Тест Opel Zafira Life: недорого, но где USB и подогревы?

Нынешняя Zafira уже около года продается в России, но повод познакомиться с ней поближе есть: ее близнецы Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer присутствуют на российском рынке несколько лет, и за это время устранены мелкие недочеты, которые не нравились нам раньше, и появился ряд новых функций.