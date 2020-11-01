Лада Ларгус
- Изготовитель АВТОВАЗ
- Год выпуска 2012
- В эксплуатации «За рулем» с августа 2012 года
- Пробег на момент отчета 134 000 км
После осенних дождей стал замечать потеки воды на внутренней поверхности задних боковых стекол. На Ларгусе они приоткрываются для вентиляции салона. Хотя я этими форточками не пользовался, уплотнители с годами слегка высохли и начали пропускать воду. Приоткрыл стекло, вычистил накопившуюся грязь и нанес на резину слой силиконовой смазки. Проверил герметичность, полив стекла водой. Всё в порядке — течь ликвидирована. Если проблема вернется, испробую другой метод — увеличу прижим стекол.
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