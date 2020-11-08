Новый мотор требует долива масла: все причины

Материалы по темеЭту мелочь никто не проверяет на шиномонтаже. И зря!
Иногда исправный и не старый двигатель может попросить долива масла. Масло расходуется всегда, и основная статья расходов — это естественный угар из-за перемещений поршней.
Также масло выносится через систему вентиляции картера, расходуется на смазку клапанов, утекает через уплотнения в турбине, если речь о турбомоторе...
Плюс у каждого двигателя могут быть свои причины повышенного расхода из-за касается конструкционных особенностей.
Причины повышенного расхода масла:
- Высокие обороты и повышенная нагрузка (буксировка прицепа, езда по бездорожью) буквально подливают масла в огонь;
- Агрессивная езда с большими боковыми перегрузками — коленчатый вал входит в контакт с маслом, «взбивая» его и нагружая систему вентиляции картера;
- Вязкость масла снижается в жару — это приводит к его повышенному расходу;
- Расход может увеличиться и в сильный мороз: чтобы разогреть нейтрализатор, электроника усиленно «льет» топливо в камеру сгорания, и это разжижает масло;
- Автомобили с МКП могут просить более частой доливки масла из-за того, что водитель неоптимально выбирает моменты переключения;
- Забитый воздушный фильтр вызывает рост разрежения, что сбивает настройки вентиляции картера;
- Водитель залил нерекомендованное топливо с низкой вязкостью;
- Масло в двигателе не меняется по регламенту;
- Не затянут масляный фильтр или пробка слива масла.
Если у вас остались вопросы... скорее всего, мы на них уже ответили!
Материал «Масло на угар» читайте в ноябрьском номере журнала «За рулем» (уже в продаже).
- Кстати, привычка не следить за уровнем масла — одна из пяти причин, убивающих мотор.
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