Новый мотор требует долива масла: все причины

Агрессивная езда, забитый воздушный фильтр, жаркая погода... — это только начало списка.

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Иногда исправный и не старый двигатель может попросить долива масла. Масло расходуется всегда, и основная статья расходов — это естественный угар из-за перемещений поршней.

Также масло выносится через систему вентиляции картера, расходуется на смазку клапанов, утекает через уплотнения в турбине, если речь о турбомоторе...

Плюс у каждого двигателя могут быть свои причины повышенного расхода из-за касается конструкционных особенностей.

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Однако есть и общие для всех двигателей причины. Они связаны с эксплуатацией и обслуживанием

Причины повышенного расхода масла:

Высокие обороты и повышенная нагрузка (буксировка прицепа, езда по бездорожью) буквально подливают масла в огонь;

Агрессивная езда с большими боковыми перегрузками — коленчатый вал входит в контакт с маслом, «взбивая» его и нагружая систему вентиляции картера;

Вязкость масла снижается в жару — это приводит к его повышенному расходу;

Расход может увеличиться и в сильный мороз: чтобы разогреть нейтрализатор, электроника усиленно «льет» топливо в камеру сгорания, и это разжижает масло;

Автомобили с МКП могут просить более частой доливки масла из-за того, что водитель неоптимально выбирает моменты переключения;

Забитый воздушный фильтр вызывает рост разрежения, что сбивает настройки вентиляции картера;

Водитель залил нерекомендованное топливо с низкой вязкостью;

Масло в двигателе не меняется по регламенту;

Не затянут масляный фильтр или пробка слива масла.

Если у вас остались вопросы... скорее всего, мы на них уже ответили! Материал «Масло на угар» читайте в ноябрьском номере журнала «За рулем» (уже в продаже).

Кстати, привычка не следить за уровнем масла — одна из пяти причин, убивающих мотор.

Фото: depositphotos.com