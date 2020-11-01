В студенческую юность на картошке наблюдал, как один механизатор регулярно парковал колесный трактор на крутом склоне. Склон был длиной всего-то полтора трактора, но этого хватало для пуска с ходу. Ведь пускач — маленький бензиновый мотор, раскручивающий тяговый дизель, — у трактора не работал. В легковушках двигатель заводится электромотором (он же стартер), который питается от аккумулятора.
Ключ на старт
Как происходит пуск самого распространенного сегодня двигателя с распределенным впрыском бензина? Ключ в положение «зажигание». Просыпается блок управления двигателем и включает бензонасос. Давление в системе питания растет, форсунки готовы впрыснуть топливо, а катушки зажигания обеспечить искру на свечах. Осталось раскрутить коленчатый вал, чтобы в цилиндры могла засасываться топливо-воздушная смесь. Обычно исправному двигателю для пуска достаточно всего 100 об/мин. При низких температурах желательно иметь более высокие пусковые обороты.
Но как «разогнать» коленвал, если стартер не срабатывает? — Есть несколько способов аварийного запуска двигателя, например, разогнать автомобиль буксиром или с толкача. При этом мотор должен быть исправен, а аккумуляторная батарея иметь признаки жизни. Хорошо, если энергии хватит на включение электробензонасоса, — мотор будет проще запустить.
Если у вашей машины автоматическая коробка передач, вариатор или преселективный робот, пуск с толкача невозможен. Просто не получится передать вращение от колес на коленчатый вал. Все исполнительные механизмы таких коробок управляются гидравлически. Давление в системе создает насос, который приводится от вала, вращаемого двигателем. А тот — не работает.
А вот с механикой «от колес» можно запустить любой мотор. Даже дизельный. Перечислим эти несколько способов.
Нужен домкрат и трос
Домкратим автомобиль, включаем передачу, наматываем буксирный трос на колесо и дергаем. Так запускали первые лодочные моторы. И даже старые карбюраторные двигатели автомобилей. Но завести шестнадцатиклапанник К4М редакционного Ларгуса таким способом нам не удалось. Высокая степень сжатия не позволяет раскрутить коленвал до пусковых оборотов. При каждом сжатии в цилиндре колесо останавливается от недостатка тяги. Такой способ для современных автомобилей непригоден.
С толкача
С буксира
Схема действий аналогичная. Только водителям нужно оговорить способ подачи сигнала, когда двигатель запустится, — например, поморгать дальним светом и бибикнуть.
«Пусковую» скорость в этом случае удается развить бОльшую, а значит и вероятность успешного пуска выше. Удается завести многоцилиндровый мотор даже крупного внедорожника с разветвленной трансмиссией и сильно разряженной АКБ. Можно продуть залитые топливом свечи зажигания. Оживить совсем промороженный мотор.
На более высокой пусковой скорости сцепление можно (и нужно) отпускать плавно, а вместо третьей включать четвертую или пятую передачи, чтобы холодный мотор начал проворачиваться медленно. Тем самым снижается нагрузка на привод ГРМ, а вместе с ней и риск, что ремень оборвется, а цепь перескочит по зубьям, что приведет к ремонту двигателя.
Батарея села
- Снять батарею и отогреть в горячей воде. Теплая АКБ способна отдать больше энергии.
- Зарядить батарею зарядным устройством от электросети. При этом лучше поставить АКБ в таз с горячей водой.
- Прикурить от другого автомобиля. Трудность в том, чтобы найти провода и автомобиль-донора. Не все владельцы соглашаются: либо опасаются выхода из строя электроники, либо из-за нехватки времени.
Все эти советы мы проверили на практике и ручаемся, что они работают. Так что пользуйтесь на здоровье. Но лучше, чтобы необходимость в аварийных пусках возникала как можно реже. Ведь куда удобнее заводить двигатель поворотом ключа или нажатием кнопки. Особенно зимой.