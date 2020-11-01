Батарея села, стартер не крутит — 3 способа пустить мотор — журнал За рулем

Батарея села, стартер не крутит — 3 способа пустить мотор

Но на практике работают только два. И не для всех автомобилей подходят.

В студенческую юность на картошке наблюдал, как один механизатор регулярно парковал колесный трактор на крутом склоне. Склон был длиной всего-то полтора трактора, но этого хватало для пуска с ходу. Ведь пускач — маленький бензиновый мотор, раскручивающий тяговый дизель, — у трактора не работал. В легковушках двигатель заводится электромотором (он же стартер), который питается от аккумулятора.

Ключ на старт

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Как происходит пуск самого распространенного сегодня двигателя с распределенным впрыском бензина? Ключ в положение «зажигание». Просыпается блок управления двигателем и включает бензонасос. Давление в системе питания растет, форсунки готовы впрыснуть топливо, а катушки зажигания обеспечить искру на свечах. Осталось раскрутить коленчатый вал, чтобы в цилиндры могла засасываться топливо-воздушная смесь. Обычно исправному двигателю для пуска достаточно всего 100 об/мин. При низких температурах желательно иметь более высокие пусковые обороты.

Но как «разогнать» коленвал, если стартер не срабатывает? — Есть несколько способов аварийного запуска двигателя, например, разогнать автомобиль буксиром или с толкача. При этом мотор должен быть исправен, а аккумуляторная батарея иметь признаки жизни. Хорошо, если энергии хватит на включение электробензонасоса, — мотор будет проще запустить.

Если у вашей машины автоматическая коробка передач, вариатор или преселективный робот, пуск с толкача невозможен. Просто не получится передать вращение от колес на коленчатый вал. Все исполнительные механизмы таких коробок управляются гидравлически. Давление в системе создает насос, который приводится от вала, вращаемого двигателем. А тот — не работает.

А вот с механикой «от колес» можно запустить любой мотор. Даже дизельный. Перечислим эти несколько способов.

Нужен домкрат и трос

Домкратим автомобиль, включаем передачу, наматываем буксирный трос на колесо и дергаем. Так запускали первые лодочные моторы. И даже старые карбюраторные двигатели автомобилей. Но завести шестнадцатиклапанник К4М редакционного Ларгуса таким способом нам не удалось. Высокая степень сжатия не позволяет раскрутить коленвал до пусковых оборотов. При каждом сжатии в цилиндре колесо останавливается от недостатка тяги. Такой способ для современных автомобилей непригоден.

С толкача

Один человек на ровной дороге не сможет разогнать автомобиль для пуска мотора.
Один человек на ровной дороге не сможет разогнать автомобиль для пуска мотора.

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Понадобится несколько человек, чтобы разогнать автомобиль до «пусковой» скорости. Можно это проделать и в одиночку, если машина стоит под уклон. Коробка передач в нейтрали, зажигание включено. Когда автомобиль набрал ход, запрыгиваем на водительское место, выжимаем сцепление, включаем третью передачу и резко отпускаем сцепление. Двигатель запустился — опять выжимаем сцепление и выключаем передачу. Если сцепление отпустить плавно, медленно катящийся автомобиль остановится, а двигатель не пустится. При низких температурах моноприводные (особенно переднеприводные) машины таким способом завести проще, чем полноприводные, у которых приходится прокрутить множество дополнительных шестерен в густом промороженном масле.

С буксира

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Схема действий аналогичная. Только водителям нужно оговорить способ подачи сигнала, когда двигатель запустится, — например, поморгать дальним светом и бибикнуть.

«Пусковую» скорость в этом случае удается развить бОльшую, а значит и вероятность успешного пуска выше. Удается завести многоцилиндровый мотор даже крупного внедорожника с разветвленной трансмиссией и сильно разряженной АКБ. Можно продуть залитые топливом свечи зажигания. Оживить совсем промороженный мотор.

На более высокой пусковой скорости сцепление можно (и нужно) отпускать плавно, а вместо третьей включать четвертую или пятую передачи, чтобы холодный мотор начал проворачиваться медленно. Тем самым снижается нагрузка на привод ГРМ, а вместе с ней и риск, что ремень оборвется, а цепь перескочит по зубьям, что приведет к ремонту двигателя.

Для пуска двигателя с буксира понадобится трос.
Для пуска двигателя с буксира понадобится трос.

Батарея села

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Несколько лайфхаков, как запустить автомобиль, у которого разрядилась аккумуляторная батарея, а стартер исправен.

  • Снять батарею и отогреть в горячей воде. Теплая АКБ способна отдать больше энергии.
  • Зарядить батарею зарядным устройством от электросети. При этом лучше поставить АКБ в таз с горячей водой.
  • Прикурить от другого автомобиля. Трудность в том, чтобы найти провода и автомобиль-донора. Не все владельцы соглашаются: либо опасаются выхода из строя электроники, либо из-за нехватки времени.

Все эти советы мы проверили на практике и ручаемся, что они работают. Так что пользуйтесь на здоровье. Но лучше, чтобы необходимость в аварийных пусках возникала как можно реже. Ведь куда удобнее заводить двигатель поворотом ключа или нажатием кнопки. Особенно зимой.

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