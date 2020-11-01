Скидок под НГ не будет! Покупать надо было вчера

Считается, что конец или начало года — оптимальное время для покупки машины. Но этот год не совсем обычный — традиционные правила не работают.

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Традиционно для покупки автомобиля есть два выгодных периода в году.

1. Под Новый год

В декабре-январе автомобиль, хотя и не выезжал со склада, уже «состарился» на год, значит продавец должен скинуть цену, а покупатель получить выгоду. К тому же машины продаются по «прошлогодней» цене, которая с 1 января всегда индексируется.

В чем плюс для покупателя: в качестве подарка дилеры предлагают зимние шины, наборы автомобилиста, коврики.

в качестве подарка дилеры предлагают зимние шины, наборы автомобилиста, коврики. В чем минус: если марка и модель востребованы, выбор будет небольшой. Комплектации, в основном, останутся самые дорогие, а выбор цветов — скромным. Хотя при этом есть шанс подобрать богатую комплектацию по цене средней.

Поэтому если нужна ходовая комплектация, выгоднее покупать на падающем рынке, когда машин много, а покупателей мало. В этом случае клиент может диктовать свои условия. Схема такая: вначале посещаете ближайшего продавца, присматриваете автомобиль, получаете предложение, затем с этим предложением идете к другим дилерам и выторговываете условия получше. Впрочем, такой трюк прокатывает только там, где есть много дилеров, то есть в больших городах.

2. Покупка машины летом

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Летние месяцы обычно бедные на продажи. В это время люди думают об отпусках, на них и тратят деньги. Поэтому в летний сезон можно попробовать подобрать нужный автомобиль со скидкой. Но торговаться придется очень активно.

Совет: если не гонитесь за новизной, авто с дисконтом можно купить накануне выхода нового поколения модели (надо следить). Продавец предложит или скидки, или допоборудование, но что-то предложит точно.

Когда не нужно покупать

Наименее выгодной всегда считалась покупка в апреле-мае , так как весной отмечается наибольший спрос на авто и обновление прайсов.

Что изменилось в 2020 году?

Сезонность сильно изменилась в этом году, отмечает Денис Петрунин, генеральный директор ГК «АвтоСпеццентр»:

В пик пандемии продажи рухнули, так как были закрыты не только автосалоны, но и и многие автозаводы. К лету активность начала восстанавливаться, и рост продаж легко объясним отложенным спросом предыдущих месяцев, возникшим из-за приостановки работы автомобильных заводов и автодилеров. Да еще и государство стимулировало спрос программами льготного автокредитования и расширением лимита стоимости автомобилей, попадающих под их действие, до 1,5 млн рублей. Также летом спрос на новые автомобили вырос из-за продолжающегося ослабления курса рубля и ожидания роста цен.



В сентябре, который считается неплохим месяцем для российского авторынка, продажи новых автомобилей увеличились на 3,4%. Это связано с тем, что в конце сентября первые партии автомобилей, выпущенных уже после пандемии, пополнили склады дилеров, и ситуация с доступностью авто стала улучшаться. Правда, осенью автомобили подорожали от 10 000 до 100 000 рублей, в зависимости от бренда и модели.

Осенью компания Renault повысила цены на 20 000 рублей, Volkswagen — от 30 000 рублей. В премиуме цены выросли на 1–10%, например, Infiniti подорожал на 0,6–0,9%. Материалы по теме Лучший способ обрести спокойствие за рулем — подписаться на любимый журнал Однако у некоторых популярных автопроизводителей, например, у Kia, Hyundai и Skoda цены с наступлением осени не изменились или изменились несущественно. В дилерских центрах ГК «АвтоСпецЦентр» стоимость Hyundai Solaris начинается от 896 000 рублей, Kia Rio — от 899 900 рублей, Skoda Rapid — от 829 000 рублей. Неслучайно эти модели вошли в ТОП-10 самых продаваемых новых автомобилей сентября. Так, Kia Rio с результатом 7830 реализованных авто занял третью строчку рейтинга, Hyundai Solaris (5410 авто) — шестую, и Skoda Rapid (3749 штук) — девятую. Но цены стоять на месте не будут, и эта «передышка» временная.

Ирина Волошина приобрела Suzuki Vitara в сентябре:







Считаю, чем раньше вы соберетесь покупать машину, тем лучше. Так, свою Витару я купила за 1 млн 645 тыс. рублей, потому что она пересекла границу в сентябре, а в октябре точно такой же кроссовер на сайте того же дилера я видела уже за 1 млн 665 тысяч.



Предполагалось, что август 2020-го будет хорошим с точки зрения продаж, а потом эксперты прогнозировали спад покупательской активности. На деле вышло, что и в августе, и в сентябре, и в ноябре спрос на новые автомобили продолжал расти. Дилеры этим пользуются, накручивая цены и навязывая дополнительные опции. Но ажиотаж рано или поздно закончится, ведь многие теряют работу, многим урезают зарплаты.

приобрела Suzuki Vitara в сентябре:Предполагалось, что август 2020-го будет хорошим с точки зрения продаж, а потом эксперты прогнозировали спад покупательской активности. На деле вышло, что и в августе, и в сентябре, и в ноябре спрос на новые автомобили продолжал расти. Дилеры этим пользуются, накручивая цены и навязывая дополнительные опции. Но ажиотаж рано или поздно закончится, ведь многие теряют работу, многим урезают зарплаты. Прогноз на ближайшие месяцы