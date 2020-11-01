Многие дорогие седаны проигрывают в плавности хода... Логану. Все дело в управляемости. Это взаимоисключающие параметры автомобиля.

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Вопрос взят с форума «За рулем» (мы отвечаем на них периодически).

— Хочу спросить про Kia К5. В ходе тест-драйва вы отметили, что машина «отлично глотает поперечные швы, даже термостыки на мостах остаются почти незамеченными». Но тут же написали, что «всеядный Logan» делает это лучше. Как получается, что автомобиль более высокого класса проигрывает простенькой машинке?

— Энергоемкость подвески почти не связана с классом автомобиля. Вы же не ждете, что суперкар будет мягким на разбитой дороге — у него иные задачи. Раз Logan чаще эксплуатируется на дорогах плохого качества (по крайней мере, это подразумевается), ему нужна всепрощающая и надежная подвеска. Но ради энергоемкости принесена в жертву управляемость, которой Logan никогда не славился.

Kia К5 — другого класса. Он дороже и престижнее. Конечно, от больших седанов мы тоже ждем высокого ездового комфорта. Однако в реальности они используются преимущественно на ровных дорогах. Поэтому баланс управляемости и плавности хода часто смещается в сторону удовольствия от вождения. У Логана философия противоположная.