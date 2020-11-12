Власти в последние годы наладили систему предупреждения. Месяца не проходит, чтобы не пришло очередное SMS: «Сегодня ожидается сильный ветер. Не оставляйте автомобили под ненадежными конструкциями и деревьями».

Сюжет, показанный в программе «Первая передача» на НТВ, снимали в подмосковной Электростали. Два месяца назад там разыгрался ураган. Стихия срывала крыши с домов и выворачивала с корнями деревья. Несколько из них упали на припаркованные автомобили. Машины искорежило настолько сильно, что ремонтировать их не имеет смысла.

Кто виноват?

Стихия — не человек, которого можно привлечь к ответственности за порчу имущества. Но только ли природа виновата в ситуации? Владельцы искореженных машин уверены: за случившееся должны нести ответственность представители местной жилконторы, которые незадолго до шторма проводили на территории двора комплексное благоустройство. И могли подрубить корни деревьев, когда устанавливали бордюры. Поэтому, мол, деревья и не выдержали натиска стихии.

Местная администрация с такой трактовкой не согласна. Чиновники списывают всё на сильный ветер, поваливший деревья и сделавший владельцев автомобилей пешеходами. И прикрываются разосланными накануне смс-сообщениями, в которых МЧС предупреждает о надвигающейся непогоде и просит не парковать машины под деревьями и шаткими конструкциями. Обстоятельства непреодолимой силы — ничего не поделаешь. А кто не спрятался — сами виноваты.

Ну и что, что предупреждали

Сообщение с предупреждением действительно приходило на мобильные телефоны жителей Электростали. Получается, деньги на ремонт, а то и на новый автомобиль, владельцам придется выделять из собственного бюджета? Такой исход, увы, весьма вероятен. Ведь дерево упало по причине стихийного бедствия, а значит коммунальщики за поврежденные машины ответственности не несут.

Однако иногда в таких ситуациях за свои права можно и нужно побороться. Начнем с того, что рассылка МЧС лишь предупреждает о приближении непогоды, а не служит сигналом к началу стихийного бедствия.

Андрей Князев, адвокат

Мнение эксперта

— Рассылка от МЧС — это не форс-мажор, это всего лишь предупреждение граждан о возможном наступлении чрезвычайной ситуации, то есть призыв к осторожности. Само по себе такое объявление от МЧС не снимает ответственности с администрации за падение деревьев на автомобили. Это не значит, что «мы предупреждали — и теперь никто не виноват».

Как защищаться?

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Юристы объясняют, что оставшиеся на месте происшествия корни с пеньками и вывороченные стволы деревьев — это вещественные доказательства. Вызывайте дендрологическую экспертизу — пусть специалисты дадут заключение о состоянии дерева. Если удастся доказать, что оно было старым и гнилым и именно это привело к падению, шансы на победу в суде есть. И жилконторе придется отвечать.

Но даже если правда на вашей стороне, отсудить у коммунальщиков деньги на восстановление автомобиля зачастую непросто. Хотя и реально. В любом случае, вы боретесь за свои деньги.

А что у вас в городе — попадали ли в такую ситуацию? Удалось ли получить компенсацию за ущерб? Пишите в комментарии — чуть ниже.

Фото: НТВ