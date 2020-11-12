Сюжет, показанный в программе «Первая передача» на НТВ, снимали в подмосковной Электростали. Два месяца назад там разыгрался ураган. Стихия срывала крыши с домов и выворачивала с корнями деревья. Несколько из них упали на припаркованные автомобили. Машины искорежило настолько сильно, что ремонтировать их не имеет смысла.
Кто виноват?
Стихия — не человек, которого можно привлечь к ответственности за порчу имущества. Но только ли природа виновата в ситуации? Владельцы искореженных машин уверены: за случившееся должны нести ответственность представители местной жилконторы, которые незадолго до шторма проводили на территории двора комплексное благоустройство. И могли подрубить корни деревьев, когда устанавливали бордюры. Поэтому, мол, деревья и не выдержали натиска стихии.
Местная администрация с такой трактовкой не согласна. Чиновники списывают всё на сильный ветер, поваливший деревья и сделавший владельцев автомобилей пешеходами. И прикрываются разосланными накануне смс-сообщениями, в которых МЧС предупреждает о надвигающейся непогоде и просит не парковать машины под деревьями и шаткими конструкциями. Обстоятельства непреодолимой силы — ничего не поделаешь. А кто не спрятался — сами виноваты.
Ну и что, что предупреждали
Сообщение с предупреждением действительно приходило на мобильные телефоны жителей Электростали. Получается, деньги на ремонт, а то и на новый автомобиль, владельцам придется выделять из собственного бюджета? Такой исход, увы, весьма вероятен. Ведь дерево упало по причине стихийного бедствия, а значит коммунальщики за поврежденные машины ответственности не несут.
Однако иногда в таких ситуациях за свои права можно и нужно побороться. Начнем с того, что рассылка МЧС лишь предупреждает о приближении непогоды, а не служит сигналом к началу стихийного бедствия.
Мнение эксперта
— Рассылка от МЧС — это не форс-мажор, это всего лишь предупреждение граждан о возможном наступлении чрезвычайной ситуации, то есть призыв к осторожности. Само по себе такое объявление от МЧС не снимает ответственности с администрации за падение деревьев на автомобили. Это не значит, что «мы предупреждали — и теперь никто не виноват».
Как защищаться?
Юристы объясняют, что оставшиеся на месте происшествия корни с пеньками и вывороченные стволы деревьев — это вещественные доказательства. Вызывайте дендрологическую экспертизу — пусть специалисты дадут заключение о состоянии дерева. Если удастся доказать, что оно было старым и гнилым и именно это привело к падению, шансы на победу в суде есть. И жилконторе придется отвечать.
Но даже если правда на вашей стороне, отсудить у коммунальщиков деньги на восстановление автомобиля зачастую непросто. Хотя и реально. В любом случае, вы боретесь за свои деньги.
А что у вас в городе — попадали ли в такую ситуацию? Удалось ли получить компенсацию за ущерб? Пишите в комментарии — чуть ниже.
Фото: НТВ