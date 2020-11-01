Chevrolet Cobalt: неприятный сюрприз с тормозами

После 122 тысяч км появилось биение при торможении. Причина, впрочем, связана не с пробегом, а с его противоположностью!

Chevrolet Cobalt

Изготовитель — АО «Дженерал Моторс Узбекистан»

Год выпуска — 2013

В эксплуатации «За рулем» — с мая 2013 года

Пробег на момент отчета — 122 000 км

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После долгого простоя при торможении появилась ощутимая вибрация, приходящая на педаль. На небольших скоростях еще ничего, а если тормозишь c 70–80 км/ч, биение такое, что страшно становится. Провели ревизию передних тормозов. Выяснилось, что причиной неприятного явления стали съеденные коррозией тормозные диски. Их заменили — естественно, вместе с колодками.

Некоторые автовладельцы пытаются вернуть диски к жизни. По-хорошему, без токаря тут не обойтись, но народ стачивает ржавый буртик по краям диска напильником или болгаркой. Работа это долгая и кропотливая, редко приносящая результат. Узнав цены на диски и колодки для своей машины, прикиньте, целесообразно ли этим заниматься.

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