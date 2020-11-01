Chevrolet Cobalt: неприятный сюрприз с тормозами

Chevrolet Cobalt
Изготовитель — АО «Дженерал Моторс Узбекистан»
Год выпуска — 2013
В эксплуатации «За рулем» — с мая 2013 года
Пробег на момент отчета — 122 000 км
После долгого простоя при торможении появилась ощутимая вибрация, приходящая на педаль. На небольших скоростях еще ничего, а если тормозишь c 70–80 км/ч, биение такое, что страшно становится. Провели ревизию передних тормозов. Выяснилось, что причиной неприятного явления стали съеденные коррозией тормозные диски. Их заменили — естественно, вместе с колодками.
Некоторые автовладельцы пытаются вернуть диски к жизни. По-хорошему, без токаря тут не обойтись, но народ стачивает ржавый буртик по краям диска напильником или болгаркой. Работа это долгая и кропотливая, редко приносящая результат. Узнав цены на диски и колодки для своей машины, прикиньте, целесообразно ли этим заниматься.