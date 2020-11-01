Chevrolet Cobalt: неприятный сюрприз с тормозами — журнал За рулем

Chevrolet Cobalt: неприятный сюрприз с тормозами

После 122 тысяч км появилось биение при торможении. Причина, впрочем, связана не с пробегом, а с его противоположностью!

Chevrolet Cobalt

Изготовитель — АО «Дженерал Моторс Узбекистан»
Год выпуска — 2013
В эксплуатации «За рулем» — с мая 2013 года
Пробег на момент отчета — 122 000 км

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После долгого простоя при торможении появилась ощутимая вибрация, приходящая на педаль. На небольших скоростях еще ничего, а если тормозишь 70–80 км/ч, биение такое, что страшно становится. Провели ревизию передних тормозов. Выяснилось, что причиной неприятного явления стали съеденные коррозией тормозные диски. Их заменили — естественно, вместе с колодками.

Некоторые автовладельцы пытаются вернуть диски к жизни. По-хорошему, без токаря тут не обойтись, но народ стачивает ржавый буртик по краям диска напильником или болгаркой. Работа это долгая и кропотливая, редко приносящая результат. Узнав цены на диски и колодки для своей машины, прикиньте, целесообразно ли этим заниматься.

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    Отзывы о Chevrolet Cobalt (3)

    Chevrolet 2017 / срок владения 1 — 3 года

    Достоинства:

    Мотор цепной, коробка 6 ступенчатая автоматическая,большой багажник, хороший головной свет,хорошая антикорозийная защита кузова,всеядная не убиваемая подвеска,прощает ошибки руления на дороге, есть АБС и 2 подушки безопасности+подогревы сидений и зеркал.

    Недостатки:

    Царапучий пластик салона,пришлось проклеить проблемные места прозрачной полиуретановой плёнкой. Не самые дешёвые зап части, но после замены работают долго.Расход на 95м бензине такой же как на 92м но езжу на 95м, машина чуть пошустрей едет.

    Комментарий:

    Отличный авто с нормальным клиренсом для наших дорог,приятный на трассе и в городе,автомат 6 ступенчатый очень плавный, переключает передачи без рывков.

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