Он годится, если у вас багажник обшит ворсом.

В боковинах багажника есть ниши, но нечем закрепить вещи.

Сшил ремни из ленты «липучки» нужной длины и протянул их в прорезанные канцелярским ножом незаметные отверстия в обивке. Теперь компрессор и прочий хлам надежно зафиксированы в багажнике. Остатки липкой части ленты можно пришить к легким вещам типа аптечки и просто «прилеплять» их к обшивке.

И. Матюшенок, г. Санкт-Петербург

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Фото: И. Матюшенок